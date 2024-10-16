Первая частная школа операторов БпЛА получила сертификацию Минобороны: что это даст выпускникам

По словам Михаила Федорова, выпускники таких школ будут иметь разрешение вступать в ряды ВСУ на должность оператора БпЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны.

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Первая частная школа операторов БпЛА в Украине получила сертификат от Министерства обороны и сможет официально обучать своих "абитуриентов". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Школа Global Drone academy получила официальное разрешение от Минобороны по новой процедуре... Заведение будет обучать военных и гражданских управлению дронами и предоставлять военно-учетную специальность выпускникам", — говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что после обучения выпускник получает сертификат, который позволяет ему присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины на должность оператора БпЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны.

"Частные школы с начала войны обучили тысячи пилотов, теперь эти знания подтверждаются официальным документом. Это увеличит спрос на обучение и стимулирует открытие рынка", — пояснил Федоров.

По его словам, предприниматели будут заинтересованы в том, чтобы улучшать качество обучения, ведь будущие операторы будут выбирать школу по характеристикам и отзывам.

Кроме того, по мнению Федорова, официальная сертификация повлияет и на качество образования, ведь чтобы получить разрешение, нужно будет соответствовать четким критериям.

Как отметили в Минобороны, саму процедуру сертификации таких частных школ Кабинет министров согласовал еще две недели назад.

"Отныне заведение будет не только обучать военных и гражданских управлению дронами, но и предоставлять выпускникам соответствующую военно-учетную специальность. Это позволит им служить в армии по конкретному направлению", — подчеркнули в пресс-службе МО.

Как получить сертификацию Минобороны

Чтобы получить лицензию Министерства обороны, учебное заведение должно:

проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;

иметь 3+ беспилотника для тренировки и сертификации пилотов;

иметь учебные программы для подготовки пилотов на этих аппаратах;

нанять 3+ сертифицированных инструкторов для проведения обучения.

Напомним, 12 июля 2022 года Михаил Федоров сообщил, что в Украине начали обучать первых операторов БпЛА для "Армии дронов".