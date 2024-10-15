"20% боеприпасов не срабатывают": Минобороны придумало, что делать с бракованными снарядами

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, бракованные боеприпасы будут превращать в "ценные продукты" переработки для нужд Сил обороны.

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Кабинет министров Украины разрешил перерабатывать взрывоопасные предметы и боеприпасы, которые не срабатывают на поле боя, с помощью мобильных комплексов непосредственно на местах разминирования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По приблизительным подсчетам, до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают. Поэтому мы разработали механизм, который поможет не только утилизировать опасные предметы, но и превратить этот процесс в пользу для нашей армии", — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, внесенные Кабмином изменения вводят правовой механизм переработки опасных и непригодных боеприпасов непосредственно в местах проведения работ по разминированию, что позволит получать ценные продукты переработки для нужд Сил обороны.

"Боеприпасы и взрывоопасные предметы будут утилизировать, в частности, методом сжигания, ультразвукового дробления, выплавки и выжигания взрывчатых веществ из корпусов боеприпасов", — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что утилизацию будут осуществлять воинские части, определенные Министерством обороны.

Напомним, 9 октября Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по арсеналу ГРАУ в Брянской области.

3 октября посол Украины в Праге Василий Зварич сообщил, что Украина уже получила треть снарядов в рамках чешской инициативы.