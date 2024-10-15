"20% боєприпасів не спрацьовують": Міноборони придумало, що робити з бракованими снарядами

Як повідомили у Міністерстві оборони України, браковані боєприпаси перетворюватимуть на "цінні продукти" переробки для потреб Сил оборони.

Related video

Кабінет міністрів України дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети та боєприпаси, які не спрацьовують на полі бою, за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"За приблизними підрахунками, до 20% боєприпасів у зоні бойових дій не спрацьовують. Тому ми розробили механізм, який допоможе не лише утилізовувати небезпечні предмети, але й перетворити цей процес на користь для нашого війська", — йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, внесені Кабміном зміни запроваджують правовий механізм переробки небезпечних та непридатних боєприпасів безпосередньо в місцях проведення робіт з розмінування, що дозволить отримувати цінні продукти переробки для потреб Сил оборони.

"Боєприпаси та вибухонебезпечні предмети утилізовуватимуть, зокрема, методом спалювання, ультразвукового дроблення, виплавлення та випалювання вибухових речовин із корпусів боєприпасів", — йдеться у повідомленні Міноборони.

У відомстві також наголосили, що утилізацію здійснюватимуть військові частини, визначені Міністерством оборони.

Нагадаємо, 9 жовтня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по арсеналу ГРАУ у Брянській області.

3 жовтня посол України в Празі Василь Зварич повідомив, що Україна вже отримала третину снарядів у межах чеської ініціативи.