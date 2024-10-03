Україна вже отримала третину снарядів у рамках чеської ініціативи, — посол

Київ, повідомив Василь Зварич, веде переговори з Прагою про розширення ініціативи. Скарги ж на якість боєприпасів він вважає спробою дискредитувати починання.

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Понад третина з обіцяних 500 000 одиниць боєприпасів, які буде поставлено в межах чеської ініціативи до кінця 2024 року, вже перебувають в Україні. Про це, як пише Česke noviny, повідомив посол України в Празі Василь Зварич.

За його словами, зараз Україна веде переговори з Міноборони Чехії про розширення ініціативи.

Посол зазначив, що цей проєкт ефективний і допомагає солдатам на полі бою, тож не має зазнавати критики, навпаки, є простір для його розвитку. Зварич також висловив сподівання, що поставки продовжаться і наступного року.

Дипломат зазначив, що не бачив листів від українських чиновників, які б скаржилися на якість боєприпасів, наданих ЗСУ в межах чеської ініціативи. Він вважає це спробою дискредитувати починання.

До кінця серпня 15 країн зробили свій внесок у чеську ініціативу, яка також займається пошуком артилерійських боєприпасів для України в країнах за межами ЄС. Чеська Республіка, яка виступає посередником і пов'язує окремі країни з постачальниками військової техніки, внесла майже 866 мільйонів крон. Польща, як писали ЗМІ, виявилася єдиною країною, яка так і не надала жодних коштів для закупівлі боєприпасів Україні, хоча й обіцяла. Найбільше коштів пожертвувала Німеччина.

Нагадаємо, німецька газета Handelsblatt писала, що Україна скаржиться на неякісні боєприпаси, які отримує від західних союзників. Снаряди, зазначає видання, вибухали не поруч із ворожими позиціями, а одразу після вильоту з гармати.

18 березня з'явилася інформація, що Чехія закуповує боєприпаси для України у союзників Російської Федерації.

20 березня міністр закордонних справ Чехії заявив, що готова перша партія з 300 тис. снарядів. Однак згодом виявилося, що надходження відклали на червень. Як виявилося, через російсько-українську війну зросли ціни на зброю та були проблеми з якістю.