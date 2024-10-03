Украина уже получила треть снарядов в рамках чешской инициативы, — посол

Киев, сообщил Василий Зварыч, ведет переговоры с Прагой о расширении инициативы. Жалобы же на качество боеприпасов он считает попыткой дискредитировать начинание.

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Более трети из обещанных 500 000 единиц боеприпасов, которые будут поставлены в рамках чешской инициативы к концу 2024 года, уже находятся в Украине. Об этом, как пишет Česke noviny, сообщил посол Украины в Праге Василий Зварыч.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с Минобороны Чехии о расширении инициативы.

Посол отметил, что этот проект эффективен и помогает солдатам на поле боя, поэтому не должна подвергаться критике, напротив, есть простор для ее развития. Зварыч также выразил надежду, что поставки продолжатся и в следующем году.

Дипломат отметил, что не видел писем от украинских чиновников, которые жаловались на качество боеприпасов, предоставленных ВСУ в рамках чешской инициативы. Он считает это попыткой дискредитировать начинание.

К концу августа 15 стран внесли свой вклад в чешскую инициативу, которая также занимается поиском артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС. Чешская Республика, которая выступает посредником и связывает отдельные страны с поставщиками военной техники, внесла почти 866 миллионов крон. Польша, как писали СМИ, оказалась единственной страной, которая так и не предоставила никаких средств для закупки боеприпасов Украине, хотя и обещала. Больше всего средств пожертвовала Германия.

Напомним, немецкая газета Handelsblatt писала, что Украина жалуется на некачественные боеприпасы, которые получает от западных союзников. Снаряды, отмечает издание, взрывались не рядом с вражескими позициями, а сразу после вылета из орудия.

18 марта появилась информация, что Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников Российской Федерации.

20 марта министр иностранных дел Чехии заявил, что готова первая партия из 300 тыс. снарядов. Однако впоследствии оказалось, что поступления отложили на июнь. Как оказалось, из-за российско-украинской войны выросли цены на оружие и были проблемы с качеством.