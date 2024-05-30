Не так быстро, как хотели: в Чехии признали серьезные проблемы с поставками боеприпасов для ВСУ

Полномасштабное вторжение ВС РФ спровоцировало существенный рост цен на ограниченное количество снарядов. Несмотря на это чешская инициатива продолжает оставаться "на ходу".

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Половина полученных по чешской инициативе снарядов не может быть отправлена на фронт в Украину так быстро, как ожидалось, из-за роста цен и низкого качества. Об этом предупредила Чехословацкая группа, которая является крупнейшим поставщиком боеприпасов в Центральной Европе. Об этом пишет издание Financial Times.

В частности Михал Стрнад, который является председателем и владельцем CSG, заявил, что в июне ВСУ начнут получать снаряды в рамках инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева.

Вместе с этим он отметил, что около половины снарядов, которые приобрела его компания согласно поручению правительства Чехии в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными для отправки без дальнейшей обработки в Украину. При этом к части снарядов компания CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

"Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы... Это непростая работа", — заявил Стрнад.

В то же время он добавил, что чешская инициатива продолжает оставаться "на ходу", и что CSG планирует доставить назначенную ему часть поставок. Также Стрнад отметил, что война в Украине привела к существенному росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно было приобрести за пределами ЕС, в то время как в Европе не было запасных боеприпасов.

Владелец добавил, что портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на следующие восемь лет, в зависимости от их типа, даже несмотря на то, что "все мы наращиваем мощности".

При этом даже если реализуется маловероятный сценарий завершения войны в Украине прямо сейчас, говорит Михал Стрнад, "нас ждет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО".

Как известно, министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства в рамках чешской инициативы (Канада, Дания, Нидерланды и Португалия). При этом к инициативе присоединились 18 стран.

Кроме того, 6 марта пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что Берлин присоединится к участию в чешской инициативе по закупке артснарядов за пределами Евросоюза.