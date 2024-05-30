Не так швидко, як хотіли: у Чехії визнали серйозні проблеми з постачанням боєприпасів для ЗСУ

Повномасштабне вторгнення ЗС РФ спровокувало суттєве зростання цін на обмежену кількість снарядів. Попри це чеська ініціатива продовжує залишатися "на ходу".

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Половина отриманих за чеською ініціативою снарядів не може бути відправлена на фронт в Україну так швидко, як очікувалося, через зростання цін і низьку якість. Про це попередила Чехословацька група, яка є найбільшим постачальником боєприпасів у Центральній Європі. Про це пише видання Financial Times.

Зокрема Міхал Стрнад, який є головою і власником CSG, заявив, що в червні ЗСУ почнуть отримувати снаряди в межах ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для Києва.

Разом з цим він зазначив, що близько половини снарядів, які придбала його компанія згідно з дорученням уряду Чехії в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними для відправлення без подальшої обробки в Україну. При цьому до частини снарядів компанія CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

"Щотижня ціни зростають, і з комплектуючими виникають великі проблеми… Це непроста робота", — заявив Стрнад.

Водночас він додав, що чеська ініціатива продовжує залишатися "на ходу", і що CSG планує доставити призначену йому частину поставок. Також Стрнад зауважив, що війна в Україні призвела до суттєвого зростання цін на обмежену кількість снарядів, які можна було придбати за межами ЄС, в той час як у Європі не було запасних боєприпасів.

Власник додав, що портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів сповнені на наступні вісім рокі, залежно від їхнього типу, навіть попри те, що "всі ми нарощуємо потужності".

При цьому навіть якщо реалізується малоймовірний сценарій завершення війни в Україні просто зараз, каже Міхал Стрнад, "на нас чекає величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО".

Як відомо, міністр оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що лише чотири країни виконали свої фінансові зобов'язання в межах чеської ініціативи (Канада, Данія, Нідерланди та Португалія). При цьому до ініціативи приєдналися 18 країн.

Крім того, 6 березня прессекретар німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін доєднається до участі у чеській ініціативі по закупівлі артснарядів за межами Євросоюзу.