Тризначна мільйонна сума: ФРН приєдналася до ініціативи Чехії щодо боєприпасів для України

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін доєднається до участі у чеській ініціативі по закупівлі артснарядів за межами ЄС.

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Німеччина підтримала чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Tagesschau.

Країна надасть тризначну мільйонну суму. Подробиці він не оголосив.

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Україна отримає артилерійські снаряди, знайдені Чехією, вже найближчими тижнями, — Bloomberg

Снаряди від Чехії для України

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Він розповів, що йому відомо, звідки можна постачати снаряди для артилерійських установок, які допоможуть Україні на полі бою в боротьбі з російськими окупантами. На поле бою їх вдасться постачати в короткі терміни, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери в США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

Окремо президент Чехії заявив, що ситуація в Україні є складною та за останній рік значно змінилася не в кращий бік. Водночас РФ також посилила виробництво. З його слів, потрібно підтримати Україну зброєю і боєприпасами з усіх доступних джерел".

Цю ідею підтримали інші держави. Бельгія дасть €200 млн на чеську ініціативу щодо снарядів Україні. Наступними тижнями до України, як заявив бельгійський прем’єр Александер Де Кроо, надійде більше боєприпасів. Керівник уряду наголосив на тому, що президент України Володимир Зеленський просив більше боєприпасів, щоб відбити наступ російських окупантів.

Президент Франції Емманюель Макрон вже цього тижня може оголосити про підтримку пропозиції Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів із країн за межами Європейського Союзу для України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Нагадаємо, 6 березня у ЗСУ розповіли про можливі зміни на фронті через брак снарядів. Через відсутність достатньої кількості боєприпасів і західної допомоги 2024 рік може стати найгіршим за всю війну, вважає американський військовий Гаррісон Фостер.