"Ми всі помремо": у ЗСУ розповіли про можливі зміни на фронті через брак снарядів

Через відсутність достатньої кількості боєприпасів та західної допомоги 2024 рік може стати найгіршим за всю війну, вважає американський військовий Гаррісон Фостер.

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На Авдіївському напрямку Донецької області ЗСУ не вистачає снарядів, у результаті чого бійці не знають, що може статися, якщо Україна не отримає військову допомогу. Про це повідомило видання CNN.

Командир одного з підрозділів Ярослав заявив, що військовим потрібна зброя, без західної допомоги українці не виживуть, не вистоять як нація і країна. Він не дивиться позитивно на те, що може статися, якщо пакет військової допомоги від США в розмірі 60 мільярдів доларів, який нині зупинився в Конгресі, не надійде.

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"Я думаю, що ми всі помремо… Усі, хто тут. Нас більше не буде. Це буде не лише європейська проблема. Росіяни будуть наступати на Європу", — сказав Ярослав.

Командир іншого підрозділу Олександр зазначив, що на фронті не вистачає боєприпасів, зокрема через масштабні штурми ЗС РФ. Натомість американський військовий Гаррісон Фостер вважає, що "цей рік буде найгіршим роком у війні", є певні підрозділи, в яких закінчуються танки.

Нагадаємо, 5 березня представник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що у Вашингтоні думають, що Україна має план, який допоможе перемогти у війні з Росією. Він вважає, що українські бійці мають "в запасі ще декілька сюрпризів".

Того ж дня координатор із нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що США не надсилатимуть своїх військових в Україну. Він наголосив, що США доклали багато зусиль для підтримки Києва, зокрема надсилали зброю, виділяли кошти та зібрали коаліцію з 50 країн.