Боеприпасы для Украины: только четыре страны предоставили средства на их закупку, — Минобороны Чехии

Предложенная чешскими властями инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, преимущественно членов Евросоюза и НАТО. Однако финансирование поступило лишь от части из них.

Related video

Глава Минобороны Чехии Яна Черхонова в обращении к союзникам в Европе призвала профинансировать чешскую инициативу по боеприпасам для Украины. По состоянию на сейчас свои финансовые обязательства выполнили только четыре страны, информирует Euractiv.

Издание отмечает, что инициатива Праги помогла обеспечить финансовые обязательства 18 стран, преимущественно членов ЕС и НАТО. Чехия выступает посредником, поскольку согласовывает меморандумы об обязательствах доноров и соглашения о закупках, а затем координирует логистические аспекты поставок.

При этом несмотря на рост стран, которые намерены оказать помощь, деньги уже поступили лишь от части из них.

"Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг. Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, у нас нет возможности начать закупки. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", — заявила Чернохова и отметила логистические и финансовые проблемы.

По словам министра, пока деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Отметим, что после провала обещания Евросоюза о поставках Украине миллиона снарядов в течение года, инициативу в свои руки взял чешский президент Петр Павел. В частности он предложил закупить боеприпасы у третьих стран, и союзники Киева откликнулись на его призыв. И хотя Киев рассчитывал на поставки боеприпасов уже в апреле, но по неизвестным причинам они задерживаются.

18 апреля Петр Павел заявил, что европейские страны в будущем увеличат объем производства боеприпасов, что позволит им обеспечить не только себя, но и Украину.

К тому же 9 мая Павел прокомментировал задержку с поставками боеприпасов Украине от европейских партнеров, поскольку Россия использовала в свою пользу конкуренцию среди предприятий, которые изготавливают это вооружение.