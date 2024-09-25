"Половина населения": президент Чехии ответил МИД Украины относительно цены реалистичного мира

В Украине должны понять, что сверхбыстрое завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий — это "нереалистичные цели", заявил президент Чехии Петр Павел. Если спешить, то будут слишком большие потери населения.

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Чехия всегда будет поддерживать цель Украины восстановить территориальную целостность. При этом следует учитывать то, сколько времени займет достижение этой цели и сколько украинцев может погибнуть на пути к цели. Позиция главы Чехии, президента Петра Павла, касается долговременных планов и не меняется уже более года. Свое видение принципов завершения российско-украинской войны Павел озвучил, находясь в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, написали на портале Ceske Noviny.

Президент Чехии уточнил мнение о реалистичности целей мира, о которой сказал во время интервью The New York Post и на которую МИД Украины отреагировало острым заявлением. Уточнение касается предположения, что война может завершиться, а территории останутся в оккупации. Политик подчеркнул, что его позиция не нова, и он ее высказывал еще год назад, во время Мюнхенской конференции. Он поддерживает территориальную целостность, которую Украина должна рано или поздно вернуть, однако при этом предостерегает от "нереалистичных ожиданий". По его словам, к таким ожиданиям относится план завершения войны в течение нескольких недель или месяцев. По мнению Павела, сверхбыстрые темпы и нереалистичные планы приведут к большому количеству жертв.

"Победить Россию в Украине ценой того, что будет уничтожена половина украинского населения, это, пожалуй, не победа", — заявил Петр Павел.

Мирный план — заявление Петра Павла и МИД Украины

Отметим, диалог между Павелом и МИД начался 23 сентября, после публикации NYT. Чешский политик заявил, что Украине, строя планы на мир, следует обращать внимание на политические изменения в Европейском Союзе. В Европе "поднимают голову" правые силы и все громче звучат предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по "усталости от войны". Украина пытается вернуть контроль над международно признанными собственными территориями, но этого же контроля требует и РФ. Павел отметил, что нужно смотреть реально — мира, вероятно, достигнут, но часть территории останется в оккупации.

Утром 24 сентября появилась реакция украинского МИДа. Дипломаты заявили, что в вопросах завершения войны не должно быть половинчатых решений. Они объяснили, что "Формула мира" предусматривает полную деоккупацию регионов, захваченных РФ.

Напоминаем, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что мирный план, который он покажет президенту Джо Байдену, позволит прекратить войну дипломатическим путем. Детали плана не обнародованы, но глава государства уточнил: речь идет о мире, которого достигнут без участия РФ.