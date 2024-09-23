Киев должен реалистично оценивать свои цели: президент Чехии дал прогноз по войне в Украине

По словам Петра Павла, часть украинских земель может оказаться под российской оккупацией и это может длиться годами.

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Президент Чешской республики Петр Павел, который ранее поддерживал и оказывал помощь Украине, заявил, что Киеву необходимо признать, что некоторые территории могут оставаться под контролем России, по крайней мере "временно". Об этом сообщает The New York Time.

Чешский президент отмечает, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от 19 месяцев конфликта "растет повсюду". Именно поэтому Украине "придется реалистично оценивать" свои перспективы возвращения территорий, оккупированных Россией.

"Наиболее вероятным результатом войны станет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", — добавил Петр Павел, подчеркнув, что такое "временное явление" может длиться годами.

По его мнению, ни одна из сторон — ни Украина, ни Россия — не могут рассчитывать на достижение максимальных целей в войне. Для Украины цели — это возвращение всей территории, включая Крым, а России будет невозможным добиться юридического отказа Украины от регионов, на которые претендует Москва.

Напомним, что 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил о готовности плана победы в войне против России. Он добавил, что все пункты и ключевые акценты плана победы уже проработаны.

План победы будет включать подробный перечень жизненно необходимых для победы военных ресурсов и просьбу о разрешении атаковать территорию России ракетами большой дальности. Документ также будет подчеркивать необходимость инвестиций для укрепления отечественного потенциала производства оружия в Украине. Среди политических шагов план будет предусматривать обращение о скорейшем вступлении Украины в НАТО.