Київ має реалістично оцінювати свої цілі: президент Чехії дав прогноз щодо війни в Україні

За словами Петра Павла, частина українських земель може опинитись під російською окупацією і це може тривати роками.

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Президент Чеської республіки Петр Павел, який раніше підтримував та надавав допомогу Україні, заявив, що Києву необхідно визнати, що деякі території можуть залишатися під контролем Росії, принаймні "тимчасово". Про це повідомляє The New York Time.

Чеський президент зазначає, що дружні Росії популістські лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців конфлікту "зростає всюди". Саме тому Україні "доведеться реалістично оцінювати" свої перспективи повернення територій, окупованих Росією.

"Найімовірнішим результатом війни стане те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією", — додав Петр Павел, наголосивши, що таке "тимчасове явище" може тривати роками.

На його думку, жодна зі сторін — ні Україна, ні Росія — не можуть розраховувати на досягнення максимальних цілей у війні. Для України цілі — це повернення всієї території, включно з Кримом, а Росії буде неможливим домогтися юридичної відмови України від регіонів, на які претендує Москва.

Нагадаємо, що 18 вересня президент України Володимир Зеленський зазначив про готовність плану перемоги у війні проти Росії. Він додав, що всі пункти та ключові акценти плану перемоги вже опрацьовані.

План перемоги включатиме детальний перелік життєво необхідних для перемоги військових ресурсів та прохання про дозвіл атакувати територію Росії ракетами великої дальності. Документ також наголошуватиме на необхідності інвестицій для зміцнення вітчизняного потенціалу виробництва зброї в Україні. Серед політичних кроків план передбачатиме звернення щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО.