В МИД отреагировали на заявление президента Чехии об оккупации РФ части территории Украины

Необходимо усилить давление на РФ, чтобы вражеские войска покинули территорию Украины, добавили в министерстве.

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В МИД отреагировали на заявление президента Чехии Петра Павла относительно временной оккупации Россией некоторых территорий Украины. В ведомстве отметили, что временные решения не смогут восстановить полноценный мир — таким образом возможно лишь отсрочить войну.

В ведомстве отметили, что вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ — это один из обязательных пунктов Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Это один из пунктов, который будет гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир для Украины, Европы и мира.

"Не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановление международного мира и безопасности", — добавили в министерстве.

Там призвали к объединению усилий для воплощения Формулы мира в интересах всех наций и усиления давления на Россию, "чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву". Этот сценарий можно воплотить совместными усилиями.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел заявил, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией. Он добавил, что ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на достижение максимальных целей в войне.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности плана победы в войне против России. Он предусматривает предоставление Украине больше оружия, инвестиции и разрешение атаковать РФ.