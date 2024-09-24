В МЗС відреагували на заяву президента Чехії щодо окупації РФ частини території України

Необхідно посилити тиск на РФ, щоб ворожі війська залишили територію України, додали в міністерстві.

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В МЗС відреагували на заяву президента Чехії Петра Павла щодо тимчасової окупації Росією деяких територій України. У відомстві зазначили, що тимчасові рішення не зможуть відновити повноцінний мир — у такий спосіб можливо лише відтермінувати війну.

У відомстві зазначили, що виведення російських окупаційних військ із суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів — це один із обов'язкових пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Це один із пунктів, який гарантуватиме всеосяжний, справедливий та довготривалий мир для України, Європи та світу.

"Не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки", — додали у міністерстві.

Там закликали до об'єднання зусиль для втілення Формули миру в інтересах усіх націй та посилення тиску на Росію, "щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права". Цей сценарій можна втілити спільними зусиллями.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел заявив, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. Він додав, що ані Україна, ані Росія не можуть розраховувати на досягнення максимальних цілей у війні.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність плану перемоги у війні проти Росії. Він передбачає надання Україні більше зброї, інвестиції та дозвіл атакувати РФ.