"Половина населення": президент Чехії відповів МЗС України щодо ціни реалістичного миру

В Україні мають зрозуміти, що надшвидке завершення війни та повернення усіх окупованих територій — це "нереалістичні цілі", заявив президент Чехії Петр Павел. Якщо поспішати, то будуть надто великі втрати населення.

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Чехія завжди підтримуватиме ціль України відновити територіальну цілісність. При цьому слід зважати на те, скільки часу займе досягнення цієї цілі і скільки українців може загинути на шляху до мети. Позиція очільника Чехії, президента Петра Павла, стосується довготривалих планів і не змінюється вже понад рік. Своє бачення принципів завершення російсько-української війни Павел озвучив, перебуваючи в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, написали на порталі Ceske Noviny.

Президент Чехії уточнив думку щодо реалістичності цілей миру, про яку сказав під час інтерв'ю The New York Post і на яку МЗС України відреагувало гострою заявою. Уточнення стосується припущення, що війна може завершитись, а території лишаться в окупації. Політик наголосив, що його позиція не нова, і він її висловлював ще рік тому, під час Мюнхенської конференції. Він підтримує територіальну цілісність, яку Україна повинна рано чи пізно повернути, однак при цьому застерігає від "нереалістичних очікувань". З його слів, до таких очікувань належить план завершення війни протягом кількох тижнів чи місяців. На думку Павела, надшвидкі темпи і нереалістичні плани призведуть до великої кількості жертв.

"Перемогти Росію в Україні ціною того, що буде знищено половину українського населення, це, мабуть, не перемога", — заявив Петр Павел.

Мирний план — заява Петра Павла та МЗС України

Зазначимо, діалог між Павелом та МЗС почався 23 вересня, після публікації NYT. Чеський політик заявив, що Україні, будуючи плани на мир, слід звертати увагу на політичні зміни у Європейському Союзі. У Європі "підіймають голову" праві сили і все голосніше лунають пропозиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо "втоми від війни". Україна намагається повернути контроль над міжнародно визнаними власними територіями, але цього ж контролю вимагає і РФ. Павел наголосив, що потрібно дивитись реально — миру, ймовірно, досягнуть, але частина території залишиться в окупації.

Зранку 24 вересня з'явилась реакція українського МЗС. Дипломати заявили, що у питаннях завершення війни не повинно бути половинчатих рішень. Вони пояснили, що "Формула миру" передбачає повну деокупацію регіонів, захоплених РФ.

Нагадуємо, 24 вересня президент України Володимир Зеленський пояснив, що мирний план, який він покаже президенту Джо Байдену, дозволить припинити війну дипломатичним шляхом. Деталі плану не оприлюднені, але очільник держави уточнив: ідеться про мир, якого досягнуть без участі РФ.