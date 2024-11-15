Смертоносные и экологичные: Rheinmetall начал поставки 120-мм боеприпасов KE 2020 Neo
Снаряды, предназначенные для гладкоствольных орудий современных западных танков, демонстрируют повышенную эффективность против композитной брони и динамической защиты.
Крупнейший оружейный производитель Rheinmetall завершил разработку и квалификацию новейшего поколения 120-мм боеприпаса KE2020 Neo, также известного как eKE (enhanced Kinetic Energy). Этот боеприпас с усиленным бронепробитием предназначен для противодействия самым современным технологиям защиты различного вида бронетехники, сообщает пресс-служба концерна.
Контракт на производство квалификационных образцов был заключен с Бундесвером и британской армией в сентябре 2020 года.
Особенности KE2020Neo
Новый боеприпас 120 мм x 570 KE2020 Neo продолжает серию кинетических снарядов Rheinmetall. Его ключевая характеристика — высокопрочный вольфрамовый проникающий элемент, обеспечивающий пробитие современной брони. Эта разработка улучшает линейку снарядов компании, включая такие модели, как DM13, DM23, DM33, а также DM53 и DM63, которые используются с орудиями L44 и L55 на танках Leopard 2.
Новые боеприпасы также сыграют ключевую роль в модернизации британского танка Challenger 3, который заменит свою нарезную пушку на гладкоствольную. Это изменение обеспечит полное соответствие стандартам НАТО, а боевая готовность танков Challenger 3 с новой конфигурацией ожидается к 2030 году.
KE2020Neo демонстрирует:
- повышенную эффективность против композитной брони и динамической защиты;
- совместимость с высокоскоростными гладкоствольными орудиями, такими как Rh120 L55A1;
- использование новых технологий для максимальной кинетической энергии.
Эволюция кинетических снарядов
Серия KE от Rheinmetall прошла значительный путь с момента появления модели DM13. В 1980-х годах последовали DM23 и DM33, а затем — DM53 и DM63, которые были разработаны специально для модернизированных танков Leopard 2 A6. Сегодня наиболее продвинутым боеприпасом является DM73, предназначенный для орудий высокого давления L55A1.
Как отметили обозреватели Army Recognition, версия снарядов DM63 была адаптирована к экологическим стандартам REACh, что подтверждает приверженность Rheinmetall требованиям ЕС в области экологии.Важно
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