Смертоносні та екологічні: Rheinmetall розпочав постачання 120-мм боєприпасів KE 2020 Neo

Снаряди, призначені для гладкоствольних гармат сучасних західних танків, демонструють підвищену ефективність проти композитної броні та динамічного захисту.

Найбільший збройовий виробник Rheinmetall завершив розробку і кваліфікацію новітнього покоління 120-мм боєприпасу KE2020 Neo, також відомого як eKE (enhanced Kinetic Energy). Цей боєприпас із посиленим бронепробиттям призначений для протидії найсучаснішим технологіям захисту різного виду бронетехніки, повідомляє пресслужба концерну.

Контракт на виробництво кваліфікаційних зразків було укладено з Бундесвером і британською армією у вересні 2020 року.

Особливості KE2020Neo

Новий боєприпас 120 мм x 570 KE2020 Neo продовжує серію кінетичних снарядів Rheinmetall. Його ключова характеристика — високоміцний вольфрамовий проникаючий елемент, що забезпечує пробиття сучасної броні. Ця розробка покращує лінійку снарядів компанії, включно з такими моделями, як DM13, DM23, DM33, а також DM53 і DM63, які використовуються з гарматами L44 і L55 на танках Leopard 2.

Нові боєприпаси також зіграють ключову роль у модернізації британського танка Challenger 3, який замінить свою нарізну гармату на гладкоствольну. Ця зміна забезпечить повну відповідність стандартам НАТО, а бойова готовність танків Challenger 3 з новою конфігурацією очікується до 2030 року.

Візуалізація боєприпасу KE 2020 Neo від Rheinmetall Фото: Rheinmetall

KE2020Neo демонструє:

підвищену ефективність проти композитної броні та динамічного захисту;

сумісність із високошвидкісними гладкоствольними знаряддями, такими як Rh120 L55A1;

використання нових технологій для максимальної кінетичної енергії.

Еволюція кінетичних снарядів

Серія KE від Rheinmetall пройшла значний шлях з моменту появи моделі DM13. У 1980-х роках пішли DM23 і DM33, а потім — DM53 і DM63, які були розроблені спеціально для модернізованих танків Leopard 2 A6. Сьогодні найбільш просунутим боєприпасом є DM73, призначений для гармат високого тиску L55A1.

Як зазначили оглядачі Army Recognition, версію снарядів DM63 було адаптовано до екологічних стандартів REACh, що підтверджує прихильність Rheinmetall до вимог ЄС у сфері екології.

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Снаряди для "Леопардів": Rheinmetall випробувала нові 120-мм бронебійні боєприпаси eKE

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