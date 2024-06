Бронетанковий потенціал. Топ 5 найкращих основних бойових танків НАТО

Альянс має кілька видів основних бойових танків, які виготовляють у США, Британії, Німеччині та Франції. Однак найкращим визнано не танк, а дещо інше.

Related video

У безперервних танкових боях в Україні основну увагу привертає російський Т-72, але і НАТО може похвалитися дивовижними основними бойовими танками (ОБТ). Британський Challenger-2, французький Leclerc, американський M1 Abrams і німецький Leopard 2 – приклади передового бронетанкового потенціалу НАТО.

Фокус переклав статтю про найпередовіші танки Альянсу.

Challenger-2, оснащений надійною бронею і озброєнням, і Leclerc, відомий своєю вогневою міццю і передовими системами, демонструють важливі переваги на полі бою. M1 Abrams, улюбленець США, славиться своїми бойовими характеристиками.

Leopard 2 вважається найкращим танком НАТО завдяки своїй універсальності та захищеності. Однак ефективне використання Україною безпілотників з функцією "вид від першої особи" (FPV) виявилося більш ефективним у боротьбі з російськими танками, що свідчить про зрушення в сучасній війні.

Топ 5 танків НАТО: потужні знаряддя сучасної війни

У Європі не припиняються танкові бої. Звісно, йдеться про Україну. І хоча росіяни заполонили всі заголовки новин завдяки своїм Т-72, які стали культовими танками в цій кампанії, у НАТО теж є кілька класів основних бойових танків (ОБТ), розроблених країнами-членами. Багато з них являють собою неймовірні збройові платформи з високотехнологічним захистом нового покоління.

У цьому матеріалі ми розглянемо п'ять найкращих танків НАТО, що існують наразі, починаючи з найменш і закінчуючи найбільш вражаючим.

Британський Challenger 2 — 5 місце

Цей танк, що має композитну броню "Дорчестер", служить британській армії вже кілька десятиліть. Протягом наступного десятиліття він буде знятий з озброєння і замінений більш сучасним Challenger 3.

На думку Forbes, британська військова доктрина "роками вимагала від своїх танкістів вести оборонний бій, перебуваючи в бліндажі". Британці припускали, що їхні українські союзники використовуватимуть жменьку Challenger-2, які вони передали українцям минулого року, в оборонній позиції. Але український підрозділ, який розгорнув ці системи, вів наступальні бої проти російських військ.

Британський звір оснащений дизельним двигуном Perkins CV-12 потужністю 1200 кінських сил, що забезпечує йому запас ходу в 450 км.

Таким чином, поки що Challenger-2 демонструє низькі результати в Україні. Але це не має розглядатися як обвинувальний акт щодо цієї марки британських танків.

Танк несе 52 снаряди для своєї 120-мм основної гармати L30A1. На ньому встановлено коаксіальну 7,62-мм ланцюгову гармату L94A1 EX-34, а також 7,62-мм кулемет L37A2 у "командирській башті" на борту танка. Цей британський звір оснащений дизельним двигуном Perkins CV-12 потужністю 1200 кінських сил, що забезпечує йому запас ходу в 450 км.

Французький Leclerc — 4 місце

Цей французький танк третього покоління "випромінює вогневу міць", як описує його мій колега з National Interest Пітер Сучіу. Розроблений для заміни застарілого парку танків AMX-30 французької армії, Leclerc задумали в 1980-х роках, а вперше прийняли на озброєння в 1991 році. Цей танк користується великою повагою і є постійним нагадуванням про те, що багато хто продовжує недооцінювати міць і технічну майстерність збройних сил Франції. Leclerc – приклад цієї технічної майстерності та бойової доблесті.

Leclerc озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою, що перевершує за своїми характеристиками американський M1 Abrams (про це докладніше пізніше) або гармату вищезгаданого британського Challenger-2. Завдяки наявності автомата заряджання цей танк може робити 12 пострілів за хвилину, перебуваючи в самому розпалі бою.

Leclerc — приклад цієї технічної майстерності та бойової доблесті

Екіпаж танка Leclerc захищає модульна система бронювання, що адаптується до конкретної загрози. Верхня частина вежі загартована, щоб протистояти прямим атакам, а нижня частина танка захищена бортами, що прикривають механічні нутрощі передового французького "сухопутного лінкора".

Якщо говорити про механіку французької військової машини, то вона приводиться в рух дизельним двигуном високого тиску SACM V8, який видає 1500 кінських сил. Крім того, він може бути оснащений додатковими паливними баками для збільшення дальності ходу.

Американський M1 Abrams — 3 місце

Вишенька на торті арсеналу бронетанкової техніки армії США — M1 Abrams. Він настільки улюблений і ефективний, що армія відмовилася від свого давнього плану щодо заміни "Абрамса" на абсолютно нову систему і замість цього вважала за краще провести йому масштабну модернізацію – AbramsX. Цей танк отримав свою назву під час успішної операції зі звільнення Кувейту від іракських військ Саддама Хусейна під час "Бурі в пустелі".

Фактично, саме цей американський танк брав участь в останній великій танковій битві 20-го століття (битва за 73 Істінг). Відтоді Abrams вважається найбільшим танком у світі. І хоча він незмінно залишається танком найвищого класу, насправді він більше не є технологічно найкращим танком в альянсі НАТО – ця роль належить німецькому Leopard 2.

Abrams — вишенька на торті арсеналу бронетанкової техніки армії США Фото: military-informant.com

Що стосується можливостей легендарного танка Abrams, новітній варіант танка розвиває максимальну швидкість 67,6 км на годину (непогано для такого броньованого джаґернаута). Він оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою, а також 7,62-мм коаксіальним кулеметом M240 і кулеметом M2 калібру .50. Дальність ходу становить 426 км.

Звісно, у нього є обмеження, і зараз вони яскраво проявляються в Україні. Тим не менш, це один із найкращих танків в арсеналі НАТО, і якщо його використовують правильно навчені екіпажі, він є звіром на полі бою.

Німецький Leopard 2 — 2 місце

Німці давно відомі своїми передовими танковими розробками. Leopard 2 виявився настільки популярним, що крім Німеччини він служить в арміях Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії, Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Загалом за останні кілька десятиліть було вироблено понад 3200 танків, повідомляє Army-Technology.

У 2010 році було випущено новий варіант танка – Leopard 2A7+, який вирізняється модульним комплектом захисту, підвищеною живучістю і маневреністю. Інші варіанти включають Leopard 2 A6M, Leopard 2 A5, Leopard 2 A4 і Leopard 1 A5. У 2004 році в танк було додано посилений протимінний захист, який дає змогу екіпажу танка пережити підрив протитанкового фугасу під днищем, не отримавши жодних пошкоджень. Це один із найбільш добре захищених танків у світі.

Leopard 2 виявився настільки популярним, що крім Німеччини він служить в арміях Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії, Швейцарії, Швеції та Туреччини.

Комплекс сучасного оптичного обладнання дає екіпажу танка значні переваги в запалі бою. Двигун — дизельний MTU MB 873, сполучений із трансмісією Renk HSWL 354.

Озброєння представлено 120-мм гарматою L55 від Rheinmetall Waffe Munition, що забезпечує значне збільшення скорострільності, дальності та бронезахисту порівняно з конкурентами. Основне знаряддя сумісне зі 120-мм боєприпасами та осколково-фугасними снарядами. Компанія Rheinmetall розробила боєприпас LKE 2 DM53 з кінетичною енергією, що дозволяє Leopard-2 вести вогонь на відстань до 5 км.

Досить сказати, що з усіх танків, наявних у розпорядженні НАТО, Leopard-2 німецької збірки є найкращим.

Українські безпілотники з видом від першої особи — 1 місце

Якщо призначення танка полягає в тому, щоб знищувати інші танки і прориватися через ворожі лінії, то слід зазначити, що протитанкова система НАТО номер один – це зовсім не танк. З початку війни Україна освоїла використання безпілотників з видом від першої особи (FPV) для боротьби з великим танковим арсеналом Росії. Ці безпілотники зіграли важливу роль у уповільненні російського наступу.

FPV-дрони стали найефективнішими у винищуванні танків Фото: Скриншот

Жоден танк, який використовували українці, навіть перераховані вище, не був так корисний проти інших танків і прориву російських ліній, як ці дешеві і прості у використанні дрони FPV.

Це ще раз доводить, що в епоху танків пануватимуть безпілотники.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт – аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити в Twitter: @WeTheBrandon.