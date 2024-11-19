Українські танки під Кураховим впритул розстріляли російські штурмові групи, — Forbes

За словами журналістів, українські танки вміло випускають дим та ухиляються від ворожих безпілотників, що свідчить про покращення тактичних навиків ЗСУ.

В Кураховому Донецької області українські танки висуваються назустріч російським штурмовим групам та розстрілюють їх майже впритул. Про це пише Forbes.

"Танки щонайменше двох українських бригад б'ються з російськими штурмовими групами в упор — і пускають дим, щоб врятуватися від неминучих атак безпілотників", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що танки найімовірніше належали 46-й аеромобільній бригаді ЗСУ. Вони впритул зіткнулися з російськими військами в руїнах розбомбленого кварталу, відстрілялись, а потім під прикриттям своїх димових генераторів помчали геть, ледве ухилившись від щонайменше одного російського безпілотника, який пролетів над ними.

За словами аналітиків, тактика "стріляй-рухайся-дими" є ефективною.

"Є кілька українських батальйонів, які, як я бачу, дуже ефективно використовують дим, і вони несуть значно менше втрат техніки", — зазначив аналітик Ендрю Перпетуа.

Крім того, щонайменше один "Леопард-2" з 33-ї механізованої бригади знищив російську штурмову групу 12 листопада.

Журналісти пояснили, що російські війська намагаються пройти через Курахове, щоб повністю оточити Покровськ.

"Якщо Покровськ впаде, вся українська лінія фронту в Донецьку може зруйнуватися", — йдеться у статті.

Автори матеріалу підкреслили, що ще кілька тижнів тому танки з обох боків протистояння рідко наважувалися на пряму атаку на сили противника. Тому те, що українські танки знову воюють на близькій відстані, свідчить про нагальність цієї фази війни.

Водночас це також може свідчити про покращення української тактики, оскільки навіть саме використання диму для маскування вимагає великої координації між різними підрозділами.

"Втім, українці не мають іншого вибору, окрім як спробувати. Захисники Покровська розраховують, що захисники Курахового зупинять — або принаймні сповільнять — російський наступ, який не демонструє жодних ознак завершення найближчим часом", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, 18 листопада ЗСУ під Кураховим провели успішну контратаку.

У цей же день бійці Нацгвардії відбили штурм росіян під Кураховим.