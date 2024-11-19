Украинские танки под Курахово в упор расстреляли российские штурмовые группы, — Forbes

По словам журналистов, украинские танки умело выпускают дым и уклоняются от вражеских беспилотников, что свидетельствует об улучшении тактических навыков ВСУ.

В Курахово Донецкой области украинские танки выдвигаются навстречу российским штурмовым группам и расстреливают их почти в упор. Об этом пишет Forbes.

"Танки по меньшей мере двух украинских бригад бьются с российскими штурмовыми группами в упор — и пускают дым, чтобы спастись от неизбежных атак беспилотников", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что танки скорее всего принадлежали 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Они вплотную столкнулись с российскими войсками в руинах разбомбленного квартала, отстрелялись, а затем под прикрытием своих дымовых генераторов помчались прочь, едва уклонившись от по меньшей мере одного российского беспилотника, который пролетел над ними.

По словам аналитиков, тактика "стреляй-двигайся-дыми" является эффективной.

"Есть несколько украинских батальонов, которые, как я вижу, очень эффективно используют дым, и они несут значительно меньше потерь техники", — отметил аналитик Эндрю Перпетуа.

Кроме того, по меньшей мере один "Леопард-2" из 33-й механизированной бригады уничтожил российскую штурмовую группу 12 ноября.

Журналисты объяснили, что российские войска пытаются пройти через Курахово, чтобы полностью окружить Покровск.

"Если Покровск упадет, вся украинская линия фронта в Донецке может разрушиться", — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что еще несколько недель назад танки с обеих сторон противостояния редко решались на прямую атаку на силы противника. Поэтому то, что украинские танки снова воюют на близком расстоянии, свидетельствует о неотложности этой фазы войны.

В то же время это также может свидетельствовать об улучшении украинской тактики, поскольку даже само использование дыма для маскировки требует большой координации между различными подразделениями.

"Впрочем, украинцы не имеют другого выбора, кроме как попробовать. Защитники Покровска рассчитывают, что защитники Курахово остановят — или по крайней мере замедлят — российское наступление, которое не демонстрирует никаких признаков завершения в ближайшее время", — подытожили журналисты.

Напомним, 18 ноября ВСУ под Курахово провели успешную контратаку.

В этот же день бойцы Нацгвардии отбили штурм россиян под Курахово.