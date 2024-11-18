Пулемет Oshkosh M-ATV не дал высунуться: ВСУ под Курахово провели успешную контратаку (видео)
По данным бригады, часть личного состава противника укрылась в блиндаже. Но морпехи подготовили взрывные и "крупнокалиберные подарки для незваных гостей".
37-я бригада морских пехотинцев на Кураховском направлении провела успешную контратаку. При этом воспользовались тем, что крупнокалиберный пулемет бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV не позволил врагу высунуться из блиндажа. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ в Telegram.
"Штурмовая группа батальона 37 отдельной бригады морской пехоты захватила и зачистила одну из позиций врага на Кураховском направлении", — говорится в публикации.
Сообщится, что часть личного состава противника укрылась в блиндаже, но морпехи подготовили взрывные и "крупнокалиберные подарки для незваных гостей".
По словам военного эксперта Игаля Левина, морские пехотинцы воспользовались тем, что крупнокалиберный пулемет бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV не давал высунутся противнику из блиндажа. И забросили массивное взрывное устройство через вход.
Отмечается, что точный эффект взрывчатки оценить сложно, но, судя по размерам и масштабам взрыва, это способствовало если и не уничтожению, то серьезной дезориентации врага и облегчило зачистку впоследствии.
Oshkosh M-ATV характеристики
Oshkosh M-ATV — тактические внедорожные панцирные автомобили (MRAP) разработки компании Oshkosh Corporation, которые должны были заменить M1114 HMMWVs (Humvee) и предоставить тот же уровень защиты, что и более крупные и тяжелые предыдущие MRAP, но с улучшенной мобильностью.
- на вооружении с 2009 года: использовались во время Войны в Афганистане, Сирии, Йемене и также находятся в распоряжении ВСУ во время боевых действий в Украине;
- цена — свыше 470 000 долларов;
- вес — 12, 5 кг;
- экипаж — 4+1 оружейник;
- максимальная скорость — 105 км/ч;
- операционный радиус — 510 км.
Основное оружие Oshkosh M-ATV пулемет M240;
- гранатомет Mk 19;
- Mk 47 Striker
- M2 Browning;
- противотанковые управляемые ракеты TOW, MILAN.
Напомним, что, по данным полковника Вадима Мысника, "враг получает по зубам", а Силы обороны под Курском наносят ощутимый ущерб войскам РФ.
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