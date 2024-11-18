Обстрел Одессы 18 ноября: количество погибших возросло, новые детали (фото)

В жилой застройке, по данным ГСЧС, вспыхнул пожар на площади 500 кв. м. Огонь охватил несколько десятков машин и мог перекинуться на дома.

18 ноября ВС РФ осуществили ракетный удар по Одессе, количество жертв удара возросло. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Количество погибших в результате атаки увеличилось до 10 человек. Среди них — семеро полицейских, медик и двое местных жителей.

"Искренние соболезнования семьям погибших", — написал глава ОВА.

Последствия ракетного удара по Одессе Фото: ГСЧС

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что повреждены жилые дома, админздания, образовательное учреждение и автомобили. 23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы, также в детскую больницу доставили четырех раненых детей.

Последствия ракетного удара по Одессе Фото: Геннадий

В ГСЧС рассказали, что в результате ракетного удара по Одессе в жилом квартале вспыхнул пожар. Загорелись несколько десятков машин, была угроза распространения огня и дома. Спасатели совместно с добровольцами потушили пожар на площади 500 кв.м.

"Спасены 2 человека. По предварительной информации погибли 10 человек, еще 43 — пострадали, в том числе 4 ребенка. В результате удара повреждены 3 многоквартирных дома, здание университета, 2 админздания", — добавила пресс-служба.

Последствия ракетного удара по Одессе Фото: ГСЧС

Напомним, на ракетный удар по Одессе отреагировал президент Владимир Зеленский, назвав удары показательными. В росСМИ сообщили, что целью атаки якобы стал "отель-общежитие", заселенный украинскими военными.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что во время обстрела Одессы ВС РФ запустили по городу баллистическую ракету "Искандер-М", и ее сбила ПВО. Сбитая ракета упала в жилой сектор и "вызвала много горя".