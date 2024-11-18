Обстріл Одеси 18 листопада: кількість загиблих зросла, нові деталі (фото)

У житловій забудові, за даними ДСНС, спалахнула пожежа на площі 500 кв. м. Вогонь охопив кілька десятків машин і міг перекинутись на будинки.

18 листопада ЗС РФ здійснили ракетний удар по Одесі, кількість жертв удару зросла. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Кількість загиблих внаслідок атаки збільшилась до 10 осіб. Серед них — семеро поліціянтів, медик та двоє місцевих жителів.

"Щирі співчуття родинам загиблих", — написав очільник ОВА.

Наслідки ракетного удару по Одесі Фото: ДСНС

Мер Одеси Геннадій Труханов проінформував, що пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, освітній заклад та автівки. 23 постраждалих були госпіталізовані у міські лікарні, також до дитячої лікарні доставили чотирьох поранених дітей.

Наслідки ракетного удару по Одесі Фото: Геннадій Труханов / Telegram

У ДСНС розповіли, що внаслідок ракетного удару по Одесі у житловому кварталі спалахнула пожежа. Загорілись декілька десятків машин, була загроза поширення вогню та будинки. Рятувальники спільно з добровольцями загасили пожежу на площі 500 кв.м.

"Врятовано 2 людини. За попередньою інформацією, загинули 10 людей, ще 43 — постраждали, зокрема 4 дітей. В результаті удару пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету, 2 адмінбудівлі", — додала пресслужба.

Наслідки ракетного удару по Одесі Фото: ДСНС

Нагадаємо, на ракетний удар по Одесі відреагував президент Володимир Зеленський, назвавши удари показовими. У росЗМІ повідомили, що ціллю атаки нібито став "готель-гуртожиток", заселений українськими військовими.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що під час обстрілу Одеси ЗС РФ запустили по місту балістичну ракету "Іскандер-М", її збила ППО. Збита ракета впала у житловий сектор та "спричинила багато горя".