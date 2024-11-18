Кулемет Oshkosh M-ATV не дав висунутися: ЗСУ під Кураховим провели успішну контратаку (відео)

За даними бригади, частина особового складу противника сховалася в бліндажі. Але морпіхи підготували вибухові та "великокаліберні подарунки для непроханих гостей".

37-та бригада морських піхотинців на Курахівському напрямку провела успішну контратаку. При цьому скористалися тим, що великокаліберний кулемет бронеавтомобіля Oshkosh M-ATV не дозволив ворогу висунутися з бліндажа. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.

"Штурмова група батальйону 37 окремої бригади морської піхоти захопила і зачистила одну з позицій ворога на Курахівському напрямку", — йдеться в публікації.

Частина особового складу ЗС РФ сховалася в бліндажі

Повідомляється, що частина особового складу противника сховалася в бліндажі, але морпіхи підготували вибухові та "великокаліберні подарунки для непроханих гостей".

За словами військового експерта Ігаля Левіна, морські піхотинці скористалися тим, що великокаліберний кулемет бронеавтомобіля Oshkosh M-ATV не давав висунуться супротивнику з бліндажа. І закинули масивний вибуховий пристрій через вхід.

Зазначається, що точний ефект вибухівки оцінити складно, але, судячи з розмірів і масштабів вибуху, це сприяло якщо й не знищенню, то серйозній дезорієнтації ворога і полегшило зачистку згодом.

Oshkosh M-ATV характеристики

Фото: Osinttechnical | броньовик Oshkosh M-ATV

Oshkosh M-ATV — тактичні позашляхові панцирні автомобілі (MRAP) розробки компанії Oshkosh Corporation, що мали замінити M1114 HMMWVs (Humvee) та надати той самий рівень захисту, що й більші та важчі попередні MRAP, але з покращеною мобільністю.

на озброєнні з 2009 року: використовувалися під час Війни в Афганістані, Сирії, Ємені та також перебувають у розпорядженні ЗСУ під час бойових дій в Україні;

ціна — понад 470 000 доларів;

вага — 12, 5 кг;

екіпаж — 4+1 зброяр;

максимальна швидкість — 105 км/год;

операційний радіус — 510 км.

Основна зброя Oshkosh M-ATV кулемет M240

гранатомет Mk 19;

Mk 47 Striker

M2 Browning;

протитанкові керовані ракети TOW, MILAN.

Нагадаємо, що, за даними полковника Вадима Мисника, "ворог отримує по зубах", а Сили оборони під Курськом завдають відчутної шкоди військам РФ.

Також повідомлялося, що кількість загиблих під час обстрілу Одеси 18 листопада зросла, з'явилися нові подробиці.