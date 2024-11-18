Кулемет Oshkosh M-ATV не дав висунутися: ЗСУ під Кураховим провели успішну контратаку (відео)
За даними бригади, частина особового складу противника сховалася в бліндажі. Але морпіхи підготували вибухові та "великокаліберні подарунки для непроханих гостей".
37-та бригада морських піхотинців на Курахівському напрямку провела успішну контратаку. При цьому скористалися тим, що великокаліберний кулемет бронеавтомобіля Oshkosh M-ATV не дозволив ворогу висунутися з бліндажа. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.
"Штурмова група батальйону 37 окремої бригади морської піхоти захопила і зачистила одну з позицій ворога на Курахівському напрямку", — йдеться в публікації.
Повідомляється, що частина особового складу противника сховалася в бліндажі, але морпіхи підготували вибухові та "великокаліберні подарунки для непроханих гостей".
За словами військового експерта Ігаля Левіна, морські піхотинці скористалися тим, що великокаліберний кулемет бронеавтомобіля Oshkosh M-ATV не давав висунуться супротивнику з бліндажа. І закинули масивний вибуховий пристрій через вхід.
Зазначається, що точний ефект вибухівки оцінити складно, але, судячи з розмірів і масштабів вибуху, це сприяло якщо й не знищенню, то серйозній дезорієнтації ворога і полегшило зачистку згодом.
Oshkosh M-ATV характеристики
Oshkosh M-ATV — тактичні позашляхові панцирні автомобілі (MRAP) розробки компанії Oshkosh Corporation, що мали замінити M1114 HMMWVs (Humvee) та надати той самий рівень захисту, що й більші та важчі попередні MRAP, але з покращеною мобільністю.
- на озброєнні з 2009 року: використовувалися під час Війни в Афганістані, Сирії, Ємені та також перебувають у розпорядженні ЗСУ під час бойових дій в Україні;
- ціна — понад 470 000 доларів;
- вага — 12, 5 кг;
- екіпаж — 4+1 зброяр;
- максимальна швидкість — 105 км/год;
- операційний радіус — 510 км.
Основна зброя Oshkosh M-ATV кулемет M240
- гранатомет Mk 19;
- Mk 47 Striker
- M2 Browning;
- протитанкові керовані ракети TOW, MILAN.
Нагадаємо, що, за даними полковника Вадима Мисника, "ворог отримує по зубах", а Сили оборони під Курськом завдають відчутної шкоди військам РФ.
Також повідомлялося, що кількість загиблих під час обстрілу Одеси 18 листопада зросла, з'явилися нові подробиці.