Президент Чехии разрешил гражданам страны присоединиться к ВСУ: что известно

Петр Павел дал добро на вступление в ряды Вооруженных сил Украины десяткам граждан Чехии. Согласно законодательству, чехи должны получить особое разрешение президента, если решили присоединиться к военизированным формированиям за рубежом.

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Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом, как сообщает Чешское радио, заявил пресс-секретарь главы государства Филипп Платош.

Он отметил, более 180 чехов обратились к президенту с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии.

Сколько из этих заявлений было отклонено и по каким причинам, информации нет.

Согласно действующему в республике законодательству, жителям Чехии запрещено присоединяться к зарубежным военным формированиям или частным военным компаниям без одобрения президента. Это правило распространяется не только на чехов, но и на иностранных граждан, получивших вид на жительство в стране.

Отметим, что чешский государственный, военный и политический деятель Петр Павел стал президентом Чехии весной 2023 года. С 2015 по 2018 годы он руководил военным комитетом НАТО, ставший первым представителем восточноевропейского государства на этой должности.

Напомним, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №84/2024, который позволяет проходить военную службу в Национальной гвардии иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы имеют право проходить военную службу по контракту в рядовом, сержантском и старшинском составе.

В августе Верховная Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.