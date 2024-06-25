Первая партия боеприпасов прибыла в Украину: премьер Чехии сообщил детали

Чехия передала Украине первую партию снарядов, ориентировочным объемом в 300 тысяч. Чешский премьер заявил, что они пересекли границу некоторое время назад, следовательно, могут находиться на фронте.

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Силы обороны Украины уже стреляют первой партией снарядов, поступивших в рамках "чешской инициативы". Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что его страна выполнила то, в чем нуждалась Украина. Заявление чешского премьера днем 25 июня опубликовано в соцсети X (Twitter).

Петр Фиала заверил, что ВСУ "некоторое время назад" получили партию артиллерийских снарядов. Какие именно калибры и типы снарядов поступили украинцам, политик не уточнил. Зато он лаконично заметил, что "они делают то, что нужно".

Снаряды для Украины — новости от Петра Фиала 25 июня Фото: Скриншот

Снаряды для Украины

Отметим, первые заявления о возможности закупки миллионной партии снарядов для Украины появилась в феврале 2024 года. Президент Чехии Петр Павел сообщил, что отыскал поставщиков в третьих странах, которые согласились их продать. Какие именно эти страны, не уточнялось. После этого партнеры начали собирать деньги на закупку. Среди прочих, к чешской инициативе присоединилась, например, ФРГ (предоставила"трехзначную миллионную сумму"), Португалия(100 млн евро), Бельгия(200 млн евро). В апреле Петр Фиала отметил, что деньги предоставили более 20 стран.

Уже 20 марта министр иностранных дел Чехии заявил, что готова первая партия из 300 тыс. снарядов. Однако впоследствии оказалось, что она поступит не так быстро, как было нужно — и первые поступления отложили именно на июнь. Политик объяснил, почему так произошло: из-за российско-украинской войны выросли цены на оружие и были проблемы с качеством.

Между тем в июне выяснилось, что Сербия, которую как будто поддерживает Кремль, в течение двух лет войны продавала снаряды различных калибров и назначения США, Испании, Чехии. Впоследствии эти снаряды оказались в Украине. Сербский президент подтвердил, что в целом продали снарядов на почти 1 млрд евро и он заверил, что за соглашениями стояли исключительно бизнес-соображения. После этого появилось заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: он сообщил, что Москва проведет беседу "с друзьями" из Белграда.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал, что ВСУ имеют снаряды с лазерным наведением, которые используют для сбивания дронов-камикадзе Shahed ВС РФ. В июне стало известно о рекордном контракте, заключенном компанией Rheinmetall на производство снарядов калибра 155 мм. Сумма сделки — 8,5 млрд евро, заказчик не разглашается.