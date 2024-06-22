Чисто бизнес: Сербия передает Украине боеприпасы СССР через третьих лиц, – СМИ

Белград не поддерживает антироссийские санкции, но помогает ВСУ. Киев мог получить боеприпасы на сумму 800 миллионов евро, преимущественно ВПК Сербии производит снаряды советского стандарта.

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Сербия — одна из европейских стран, которая не поддержала западные санкции против России. Тем не менее Белград незаметно наращивает продажи боеприпасов через посредников для укрепления обороноспособности Украины, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Украина через третьих лиц могла получить из Сербии боеприпасов на сумму 800 миллионов евро. Сербский лидер Александр Вучич согласился с данным объемом экспорта и уточнил, что сумма получилась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Продажу боеприпасов Киеву Вучич считает возможностью для бизнеса и частью экономического возрождения Сербии. Он настаивает, что не принимает какую-либо сторону в конфликте.

"Мы не можем экспортировать [боеприпасы] в Украину или Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Даже если я знаю, куда попадают боеприпасы, это не моя работа. Моя задача — добиться того, чтобы мы законно обращались с нашими боеприпасами, чтобы мы их продавали. Мне нужно позаботиться о своих людях, вот и все. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", — прокомментировал он.

По словам научного сотрудника Института гуманитарных наук в Вене Ивана Вейводы, на самом деле Сербия предложила огромную помощь Украине в войне против России. Сербия имела процветающую оружейную промышленность и сейчас производит боеприпасы советского стандарта.

По мнению дипломатов и аналитиков, участие Сербии в поставках боеприпасов в Украину засекречено и в официальных данные их не отражают. Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что оборонная промышленность, в которой занято 20 000 человек в стране с населением 7 миллионов человек, может быстро расширяться.

Напомним, Сербия хочет обновить свой воздушный флот. Сейчас основу сербских ВВС составляют старые истребители МиГ-29, но с Францией обсуждается вопрос закупки самолетов Rafale.

Фокус ранее писал, что 30 марта над сербским городом Валево зафиксировали неизвестный летательный аппарат. По этой причине в воздух подняли истребители МиГ-29.