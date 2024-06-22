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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Тільки бізнес: Сербія передає Україні боєприпаси СРСР через третіх осіб, — ЗМІ

Боєприпаси із Сербії надходили в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ
Фото: З відкритих джерел | Боєприпаси із Сербії надходили в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ

Белград не підтримує антиросійські санкції, але допомагає ЗСУ. Київ міг отримати боєприпаси на суму 800 мільйонів євро, переважно ВПК Сербії виробляє снаряди радянського стандарту.

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Сербія — одна з європейських країн, яка не підтримала західні санкції проти Росії. Проте Белград непомітно нарощує продаж боєприпасів через посередників для зміцнення обороноздатності України, повідомила британська газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

Україна через третіх осіб могла отримати із Сербії боєприпасів на суму 800 мільйонів євро. Сербський лідер Александр Вучич погодився з даним обсягом експорту й уточнив, що сума вийшла з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Продаж боєприпасів Києву Вучич вважає можливістю для бізнесу і частиною економічного відродження Сербії. Він наполягає, що не стає на будь-яку сторону в конфлікті.

"Ми не можемо експортувати [боєприпаси] в Україну або Росію. Але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Навіть якщо я знаю, куди потрапляють боєприпаси, це не моя робота. Моє завдання — домогтися того, щоб ми законно поводилися з нашими боєприпасами, щоб ми їх продавали. Мені потрібно подбати про своїх людей, ось і все. У нас є друзі в Києві й в Москві. Це наші брати-слов'яни", — прокоментував він.

За словами наукового співробітника Інституту гуманітарних наук у Відні Івана Вейводи, насправді Сербія запропонувала величезну допомогу Україні у війні проти Росії. Сербія мала передову збройову промисловість і зараз виробляє боєприпаси радянського стандарту.

На думку дипломатів і аналітиків, участь Сербії в постачанні боєприпасів до України засекречена і в офіційних даних її не відображають. Міністр фінансів Сербії Сініша Малі заявив, що оборонна промисловість, в якій зайнято 20 000 осіб у країні з населенням 7 мільйонів осіб, може швидко розширюватися.

Нагадаємо, Сербія хоче оновити свій повітряний флот. Зараз основу сербських ВПС складають старі винищувачі МіГ-29, але з Францією обговорюється питання закупівлі літаків Rafale.

Фокус раніше писав, що 30 березня над сербським містом Валево зафіксували невідомий літальний апарат. З цієї причини в повітря підняли винищувачі МіГ-29.