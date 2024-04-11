Белград, найімовірніше, позбудеться старих МіГ-29: чи отримає Сербія Dassault Rafale (фото)

Експерти зазначають, що такий крок виглядає цілком логічним, оскільки антиросійські санкції ускладнюють підтримувати в належному стані парк винищувачів МіГ-29 ВПС Сербії. Крім того, у Белграда існують і політичні мотиви.

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Сербія стоїть на порозі значного оновлення свого повітряного флоту. Наразі основу сербських ВПС складають застарілі радянські винищувачі МіГ-29, але їх мають замінити сучасні французькі машини Dassault Rafale. Про це пишуть оглядачі Bulgarian Military у матеріалі від 10 квітня.

Як стало відомо, 9 квітня лідери Франції та Сербії провели переговори, під час яких обговорювали і питання купівлі літаків Rafale.

"Я думаю, що ми досягли деяких конкретних домовленостей щодо купівлі Rafale, де я очікую на підписання контракту найближчими двома місяцями і в присутності президента Франції, що є надзвичайно важливим для нашої країни на багатьох рівнях", — сказав президент Сербії Александр Вучич після зустрічі з французьким колегою.

У зв'язку з цим оглядачі пишуть, що Росія є близьким союзником Сербії та значним постачальником її збройового арсеналу, тож перехід на французькі винищувачі може стати для декого несподіванкою. Водночас сила міжнародних економічних санкцій, спрямованих проти Москви, суттєво ускладнює її експортні відносини з такими партнерами, як Сербія.

"Ці санкції значною мірою сприяють труднощам Белграда в ремонті свої застарілі МіГ-29 і являють собою значний ризик при розгляді питання про придбання нових російських винищувачів у нинішніх умовах", — підкреслюють експерти.

Однак ця причина не єдина в плані прагнення Белграда замінити свій парк бойової авіації. На думку авторів публікації, Сербія вирішила зробити вибір на користь Rafale, оскільки прагне зайняти більш європейську дипломатичну позицію, і в цьому прагненні Франція видається привабливим партнером.

Вигода Франції

Безумовно, французька сторона не менше зацікавлена в цій угоді, оскільки Париж виходить фактично на передові позиції світових експортерів зброї. Нагадаємо, за період з 2019 до 2023 року винищувачі Dassault Rafale становили 31% усього французького експорту озброєнь, причому за цей самий час країна поставила свою оборонну продукцію 64 державам.

Тому закупівля 12 винищувачів Rafale є значною можливістю для французького виробника, компанії Dassault Aviation. Вони розширюють коло своїх клієнтів по всьому світу: такі країни, як Єгипет, Франція, Греція, Індія і Катар, вже використовують ці досить потужні винищувачі, а наприкінці цього року літаки закупить і Хорватія.

Не гірше йдуть справи в Азії та на Близькому Сході. Індонезія має намір придбати 42 винищувачі Rafale, а Об'єднані Арабські Емірати представили солідне замовлення на 80 таких машин.

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Водночас, пишуть оглядачі, ходять чутки, що Париж може використати угоду щодо літаків як політичний важіль, щоб спонукати Белград "переглянути свою позицію щодо статусу Косова".

Правильне рішення Белграда

Бажання оновити свій парк винищувачів виглядає цілком логічним. Експерти зазначають, що порівняно з сучасними бойовими літаками, винищувачі МіГ-29 позбавлені безлічі найсучасніших систем, які сьогодні вважаються цілком стандартними.

До них належать складна авіоніка і технологічно просунуті системи озброєння. Якщо говорити про авіоніку, то МіГ-29 оснащений аналоговими системами, які вважаються менш точними та надійними, як порівняти з цифровими, що переважають у сучасних машинах.

Фото: колаж Фокус

Крім того, системи озброєння МіГ-29 уже не відповідають новітнім технологіям. Неможливість нести сучасні ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", відсутність сучасних механізмів наведення і супроводу знижують його конкурентоспроможність у сучасних сценаріях бойових дій.

Через це літаки Rafale здатні значно посилити бойові можливості сербських ВПС. Хоча офіційного підтвердження ще не отримано, ходять чутки, що Белград також може розмістити замовлення на французькі ракети класу "повітря-повітря" Meteor. Відмінною її особливістю є приголомшлива дальність дії — вона здатна вражати цілі на відстані понад 100 км.

Ракета класу "повітря-повітря" Meteor Фото: Відкриті джерела

"Така дальність дії в поєднанні зі швидкістю і маневреністю робить Meteor грізним суперником у повітряному бою", — підсумували експерти.

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