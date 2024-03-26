Rafale "вибиває" Су-35: Франція може стати другим найбільшим експортером озброєнь

За період із 2019 до 2023 року винищувачі Dassault Rafale становили 31% усього французького експорту зброї. Причому за цей же час Франція поставила озброєння 64 державам.

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В умовах війни з Україною, що триває, через внутрішні потреби російський експорт озброєння помітно "просів". Однак вакуум, залишений Росією, був заповнений Францією, яка прагнула розширити продажі зброї — цьому посприяв успіх на ринку винищувачів Dassault Rafale. Про перспективи Франції вийти в лідируючі позиції найбільших експортерів зброї розповіли 26 березня оглядачі The EurAsian Times.

У британському Міноборони повідомили, що, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), з 2019 року Росія скоротила глобальні постачання зброї на 53%. Крім того, у 2023 році російську зброю отримали тільки 12 країн порівняно з 31 державою, які отримали зброю у 2019 році.

"Скорочення, ймовірно, пов'язане з тим, що Росія віддає пріоритет обладнанню для операцій в Україні та зниженням купівельного попиту через незадовільні результати на полі бою", — пояснили в британському відомстві.

Водночас згідно з інформацією SIPRI, у 2019-2023 роках Франція стала другим за величиною експортером важких озброєнь у світі. У цей період французам вдалося обійти росіян і посісти другу позицію у світовому рейтингу експорту основних видів озброєнь. Так, у період з 2014 до 2023 року експорт французької зброї зріс на 47%, а за останні чотири роки Франція поставила озброєння 64 державам.

Внесок винищувачів Rafale

"Зростання французького оборонного експорту переважно пов'язане з продажем винищувачів Dassault Rafale. Значні угоди про постачання винищувачів Rafale компанії Dassault Aviation з країнами, включно з Катаром, Єгиптом та Індією, сприяли підйому Франції в рейтингу", — пояснили експерти.

У процентному співвідношенні до всіх видів експортного французького озброєння винищувачі Rafale склали 31% за останній час — станом на кінець 2023 року на експорт було замовлено ще 193 літаки.

Винищувач Rafale F4

Наприклад, Індонезія скасувала свій план із закупівлі літаків Су-35 у Росії через можливість введення санкцій з боку США. Замість цього вона уклала контракти на шість літаків Rafale у вересні 2022 року, і ще на 18 машин у серпні 2023 року.

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Аналогічним чином Росія вела переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про продаж винищувача Су-35С, і ще кілька років тому офіційні особи висловлювали оптимізм з приводу можливої угоди. Однак Абу-Дабі в підсумку підписав угоду з Dassault Aviation про купівлю 80 винищувачів Rafale F4 — новітнього варіанту винищувача покоління 4+.

Винищувач Су-35 Фото: Відкриті джерела

Не відставала в цьому питанні й Індія, закупивши у французів 26 винищувачів Rafale Marine і три підводні човни класу Scorpène для своїх військово-морських сил.

Таким чином, хоча Росія стверджує, що її постачання зброї неухильно просуваються, цифри свідчать про різкий спад, а позиції Франції на цьому тлі помітно зміцнилися.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Саудівська Аравія офіційно запросила в авіабудівної компанії Dassault Aviation дослідження про вартість 54 винищувачів Rafale. Іспанські ЗМІ повідомили, що саудити можуть придбати від 100 до 200 таких винищувачів.