Rafale "выбивает" Су-35: Франция может стать вторым крупнейшим экспортером вооружений

За период с 2019 по 2023 истребители Dassault Rafale составили 31% всего французского экспорта оружия. Причем за это же время Франция поставила вооружение 64 государствам.

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В условиях продолжающейся войны с Украиной из-за внутренних потребностей российский экспорт вооружения заметно "просел". Однако вакуум, оставленный Россией, был заполнен Францией, которая стремилась расширить продажи оружия — этому поспособствовал успех на рынке истребителей Dassault Rafale. О перспективах Франции выйти в лидирующие позиции крупнейших экспортеров оружия рассказали 26 марта обозреватели The EurAsian Times.

В британском Минобороны сообщили что, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), с 2019 года Россия сократила глобальные поставки оружия на 53%. Кроме того, в 2023 году российское оружие получили только 12 стран по сравнению с 31 государствами, получившими оружие в 2019 году.

"Сокращение, вероятно, связано с тем, что Россия отдает приоритет оборудованию для операций в Украине и снижением покупательского спроса из-за неудовлетворительных результатов на поле боя", — пояснили в британском ведомстве.

В то же время согласно информации SIPRI, в 2019-2023 годах Франция стала вторым по величине экспортером тяжелых вооружений в мире. В этот период французам удалось обойти россиян и занять вторую позицию в мировом рейтинге экспорта основных видов вооружений. Так в период с 2014 по 2023 экспорт французского оружия вырос на 47%, а за последних четыре года Франция поставила вооружение 64 государствам.

Вклад истребителей Rafale

"Рост французского оборонного экспорта в основном связан с продажей истребителей Dassault Rafale. Значительные соглашения о поставках истребителей Rafale компании Dassault Aviation со странами, включая Катар, Египет и Индию, способствовали подъему Франции в рейтинге", — пояснили эксперты.

В процентном соотношении ко всем видам экспортного французского вооружения истребители Rafale составили 31% за последнее время — по состоянию на конец 2023 на экспорт было заказано еще 193 самолета.

Истребитель Rafale F4

Например, Индонезия отменила свой план по закупке самолетов Су-35 у России из-за возможности введения санкций со стороны США. Вместо этого она заключила контракты на шесть самолетов Rafale в сентябре 2022 года, и еще на 18 машин в августе 2023 года.

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Аналогичным образом Россия вела переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о продаже истребителя Су-35С, и еще несколько лет назад официальные лица выражали оптимизм по поводу возможной сделки. Однако Абу-Даби в итоге подписал соглашение с Dassault Aviation о покупке 80 истребителей Rafale F4 — новейшего варианта истребителя поколения 4+.

Истребитель Су-35 Фото: Открытые источники

Не отставала в этом вопросе и Индия, закупив у французов 26 истребителей Rafale Marine и три подводные лодки класса Scorpène для своих военно-морских сил.

Таким образом хотя Россия утверждает, что ее поставки оружия неуклонно продвигаются, цифры свидетельствуют о резком спаде, а позиции Франции на этом фоне заметно укрепились.

Напомним, в октябре 2023 Саудовская Аравия официально запросила у авиастроительной компании Dassault Aviation исследование о стоимости 54 истребителей Rafale. Испанские СМИ сообщили, что саудиты могут приобрести от 100 до 200 таких истребителей.