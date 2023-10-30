Ближний Восток вооружается: Саудовская Аравия "положила глаз" на 54 боевых самолета Rafale

На фоне обострившегося израильско-палестинского конфликта, Эр-Рияд готов увеличить свой парк боевых истребителей до 200 единиц.

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Недавний интерес Саудовской Аравии к французским истребителям Dassault Rafale свидетельствует не только о растущем перевооружении стран Персидского залива, но и желании приобрести политический рычаг на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. Как сообщили 28 октября обозреватели Defensa, Эр-Рияд официально запросил у авиастроительной компании Dassault Aviation исследование о стоимости 54 истребителей Rafale.

В материале отмечается, что в перспективе власти Саудовской Аравии могут приобрести от 100 до 200 таких истребителей.

"Конечно, это не обязательно означает, что операция будет реализована — запрос может так и остаться запросом, — но это также является четким предупреждением для других европейских поставщиков", — пишут аналитики.

Кроме того саудиты вели переговоры с Вашингтоном по вопросу поставок истребителя Lockheed Martin F-35. И после признания Эр-Риядом государства Израиль, можно было рассчитывать на сделку с американцами, однако в ситуацию вмешался Иран.

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Гонка вооружений с Ираном: кто станет партнером в ядерной программе Саудовской Аравии, — эксперты

Эксперты предположили, что эскалация на Ближнем Востоке после событий 7 октября является следствие политики Тегерана, который закупает российские Су-35, поддерживая отношения с Сирией и различными исламистскими террористическими организациями.

Таким образом для Саудовской Аравии ситуации закупка Rafale представляется наиболее приемлемым вариантом с политической точки зрения. Но с точки зрения материально-технического обеспечения все выглядит не так гладко, поскольку саудиты получат новую авиационную платформу от поставщика, с которым раньше не сотрудничали.

Ранее сообщалось, что по мнению западных экспертов, Ближний Восток может оказаться на грани потенциальной гонки ядерных вооружений. Об этом свидетельствует намерение Саудовская Аравии реализовать собственную ядерную программу.