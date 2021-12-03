Арабские Эмираты покупают у Франции 80 истребителей Rafale F4 на $15 млрд

Для французской боевой авиации этот контракт стал самым крупным за всю историю. Чтобы его выполнить нужно будет привлечь 400 компаний.

Французская компания Dassault Aviation поставит Объединенным Арабским Эмиратам 80 истребителей Rafale на 15 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте производителя.

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Соглашение подписывал президент Франции Эммануэль Макрон и шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и гендиректор Dassault Aviation Эрика Траппье. Арабские Эмираты станут первыми операторами истребителей F4 вне Франции. Заявляется, что это будет действенный инструмент для гарантии суверенитета и независимости страны.

"Продажа 80 Rafale Федерации ОАЭ — это история успеха Франции: я очень горжусь этим и очень счастлив. Хочу поблагодарить власти Эмиратов за возобновленное доверие к нашему самолету", — заявил гендиректор компании-производителя.

Сообщается, то контракт стал результатом более чем 45-летним отношениям ОАЭ и Францией. Это соглашение стало первым после приобретения Mirage 5 и Mirage 2000. Для реализации контракта военно-промышленному комплексу Франции нужно будет привлечь около 400 компаний. Это крупнейший контракт для французской боевой авиации.

Rafale F4 — это последняя модификация истребителя 4 поколения, разработанная в 2019 году. Их на данный момент тестируют в ВВС Франции.

[ + – ] Eurocopter Caracal Фото: Википедия

ОАЭ также согласились купить 12 военно-транспортных вертолетов Caracal.

Напомним, в марте была информация, что Макрон может предложить Украинские истребители Rafale.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-35 вооружат умной авиабомбой StormBreaker.