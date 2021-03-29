Rafale вместо МиГов. Макрон якобы планирует продать Украине французские истребители

"Президент Франции верит в шансы на победу Rafale в бывшем бастионе советской промышленности", — пишет французское издание.

Франция может предложить свои истребители для Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщает французское издание Intelligence Online, специализирующееся на новостях ВПК.

По данным источников издания, в ходе скорого визита президента Франции Эммануэля Макрона, Украине будет предложен вариант покупки французских Rafale компании Dassult Aviation.

"Президент Франции верит в шансы на победу Rafale в бывшем бастионе советской промышленности", — пишут в издании.

Французы считают, что свою роль в вероятных переговорах может сыграть Арсен Аваков, который в 2018 году уже заключил контракт на поставку французских вертолетов для нужд МВД и ГСЧС Украины.

О необходимости замены летного парка ВВС Украины стали активнее говорить с принятием стратегии развития до 2035 года. Согласно ей, планируется замена исчерпывающих свой ресурс самолетов Миг-29 и Су-27 разных модификаций в два этапа. На первом планируют закупить истребители поколения 4++, после чего возможен переход на истребители 5 поколения.

"Мы прогнозируем, что в течении следующих 10 лет придется вывести из боевого состава основные боевые образцы техники", — заявлял Командующий ВВС Сергей Дроздов.

[ + – ] МиГ-29 ВВС Украины Фото: Википедия

На вооружении ВВС Украины находится около 37 бортов МиГ-29 различных модификаций. Вот сравнительная характеристика двух бортов. Французский истребитель по некоторым показателям превосходит МиГ-29. Но стоит учитывать, что на вооружении ВСУ находятся разные модификации самолетов, поэтому они могут отличаться от приведенных на фото.

Фото: коллаж Фокус

Французский самолет можно вооружить:

"воздух-воздух": MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, "Мажик" II;

"воздух—земля": ASMP с ядерной боевой частью, "Апач", AM-39, Storm Shadow, AASM.

А МиГ-29 способен нести на вооружении авиабомбы калибра 250 и 500 кг, зажигательные баки и малогабаритные осколочные авиабомбы и мины. Всего предусмотрено 44 варианта подвески вооружения.

Разница между самолетами состоит еще и в том, что французский Rafale — это многоцелевой самолет, а советский МиГ-29 — истребитель, который способен выполнять меньший спектр задач.

[ + – ] Dassult Rafale Фото: Википедия

Dassult Rafale — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Состоит на вооружении Франции с 1997 года.

Напомним, ВВС Украины хочет получить американские истребители F-35. Ранее командующий ВВС Украины заявлял, что через 10 лет вообще не останется на чем летать. Со времен независимости военные еще ни разу не получали новых самолетов.