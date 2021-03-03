Аваков у Гордона. О премьерстве, ответном ударе РФ и о том, почему Зеленский смелее Порошенко

Глава МВД рассказал о том, как закрыли телеканалы, почему не будет решений СНБО в адрес Петра Порошенко и предупредил, что теперь от России нужно ждать провокаций. В том числе и на фронте.

30-минутное интервью Арсен Аваков дал 1 марта Наталье Мосейчук в рамках ее программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1", а через день после этой "разминки" провел двухчасовую беседу с Дмитрием Гордоном.

Снова говорили о деле Шеремета, упоминали Петра Порошенко и обсуждали отношение Арсена Авакова к Владимиру Зеленскому. Упомянули президента РФ Владимира Путина и санкции против его кума, Виктора Медведчука.

[ + – ] Интервью Арсена Авакова - видео

Обсудили закон о легализации оружия. Арсен Аваков сказал, что он против. По крайней мере пока.

"Все хотят иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что при входе в магазин кто-то кого-то застрелил в голову в результате конфликта. А представьте, что мы окажемся в нашем переходном мире, когда любой гражданин, вне зависимости от ситуации своей психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием", — заявил министр.

По поводу легализации марихуаны Аваков заявил, что он не против, того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но он против того, чтобы "марихуана выращивалась в горшочках и выкуривалась, когда вздумается", потому что, по мнению министра, "марихуана – это путь к более тяжелым наркотикам".

Говоря о политике и о недругах в ней, Арсен Аваков заявил, что простил ныне покойного Геннадия Кернеса. И напомнил, что в одно время они даже вместе противостояли Евгению Кушнареву, когда он хотел закрыть их телеканалы в Харькове. И были знакомы очень давно, буквально с того момента, как Кернес "вышел из тюрьмы".

Снова возник вопрос о том, не желает ли министр МВД пересесть в кресло премьер-министра. На что Аваков традиционно ответил уклончиво, в стиле "скорее нет, чем да", продемонстрировав, что годы в политике не прошли даром и он может дать развернутый ответ на любой вопрос, нисколько не прояснив ситуацию.

Несмотря на то, что данный вопрос ему за два дня задали дважды, Аваков продолжает придерживаться позиции, что премьерский пост его не интересует. И на прямой вопрос, есть ли у него премьерские амбиции, ответил: "А зачем?" Неужели ради статьи в Википедии, в которой напишут, что он занимал еще и такой пост?

На ремарку о том, что он — наиболее достойный человек в Кабмине, который может претендовать на данную должность, Аваков заявил, что в Кабмине есть "очень много приличных людей и та система, которую выстроил Зеленский, будет давать все больше и больше результата".

"Это его решение, как управлять страной, в том числе и такими опытными карасями, как я, и такими и острыми молодыми парнями. Это вопрос баланса его, как капитана команды, потому что он получил вотум доверия от страны", — заявил Аваков.

Размышляя, а не появилось ли желание все оставить и отправиться в Италию писать мемуары, Арсен Аваков резюмировал, что уходить еще рано.

"Пока чувствую мотивацию, я в порядке. Как только мотивация уйдет, я скажу: "Благодарю, господа", и я пойду в отставку", — заявил Аваков. Но зато представил свою книгу "План по Харькову и Харьковской области", в которой рассказал о попытке организовать ХНР на территории Украины.

Некоторым вопросам в интервью министр традиционно уделил больше времени, чем остальным. Их, как китов все еще три: Медведчук и Путин, Порошенко, Зеленский.

Аваков о санкциях против Медведчука и Козака

Обсуждая санкции против телеканалов Виктора Медведчука и Тараса Козака, министр МВД обозначил, что ввести их можно было и раньше, однако "затормозил процесс" Петр Порошенко.

"Мне, честно говоря, было обидно слышать несколько дней назад, когда предыдущий президент Украины сказал, что поздравляет нынешний состав СБУ и сожалеет, что прошлые работники СБУ не могли ему подать таких материалов. Это неправда. Я лично знаю, что СБУ и Василий Грицак (глава СБУ в то время, — ред.) ему такие материалы показывали и давали. И у него было более чем достаточно оснований. Почему он этого не сделал тогда? Почему не принял такого решения? Наверное, у него были свои резоны", – сказал Аваков.

Он отметил, что, возможно, когда-то Дмитрий Гордон возьмет интервью у Порошенко и спросит об этом.

О Зеленском и закрытии ТВ-каналов: "Кошку надо называть кошкой"

"Но кошку надо называть кошкой: Зеленский сделал то, на что не решился Петр Алексеевич. Зеленский сделал то, что многие настоящие патриоты Украины ждали от этой власти, от власти Украины. Зеленский принял решение, которое серьезно нас защищает. Я считаю, что это очень хорошо. Когда президент сказал мне, что он готов к такому решению и считает, что оно обоснованное и мотивированное, я переспросил даже: "Вы точно имеете в виду это самое?" – "Да, точно", – рассказал министр.

На вопрос, будут ли снова открыты телеканалы, Аваков ответил, что "может ли вся та пропаганда перейти на другой канал и принадлежать не Козаку, а Петрову, или коллективу журналистов? Вероятней всего, может".

– И тогда вы снова закроете этот телеканал?

– Но тогда государство должно проявлять "институционную спроможність". Тогда мы должны говорить, или у нас есть институция Нацсовета, и эти товарищи придерживаются стандартов журналистики, каких-то базовых, или нет.

– Значит открывать новые телеканалы, или реанимировать старые не имеет смысла?

– Да, это будет конечно процедура, но я думаю, что нынешний состав власти имеет волю не допускать такой ситуации.

О возможных провокациях: "Россия будет отвечать"

Также министр сказал, что не сомневается в том, что Россия будет отвечать на санкции, веденные в Украине против кума президента РФ, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его окружения.

"Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать… Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег – начнутся провокации на фронте, к сожалению", – заявил Аваков и добавил, что украинцам надо быть к этому готовыми.

"Ситуации, что стенка стоит, мы закрылись и не будем ничего делать, а будем ждать, пока режим Путина падет, – такой ситуации не будет. Нам нужно будет за себя постоять. В тотальное наступление русских я не верю, потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них", – считает министр.

Впрочем, Аваков уверен в том, что РФ не проявит агрессию в открытую, потому что мировой баланс сил "очень хорошо складывается в нашу пользу". Но при этом заверил, что в МВД готовы к сценарию хаоса, который воцарится в России, когда "вдруг они обвалились, развалились". Но не знает, готовы ли все остальные в Украине.

"Преимущество позитивное того, что я здесь семь лет, – мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано… У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, тайные приказы – все у нас есть. Мы это ясно понимаем. А дальше – каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?" – отметил министр.

"Все, что нужно для меня, как для государственника, это консолидация украинцев вокруг того, чтобы мы сейчас стали сильными перед угрозой России, потому что перед нами две угрозы: российская, и, как следствие, экономическая. Эти две проблемы, они нас давят", — заявил министр.

Арсен Аваков о Петре Порошенко

Говоря про пятого президента Украины, Арсен Аваков отметил, что "Петр Алексеевич умел собираться и концентрироваться для великих дел. И иногда у него получались такие комбинации, что невозможно было даже представить, но иногда он не был способен на элементарные вещи, которые проистекают из позиций и чувств".

На вопрос, будут ли против Порошенко решения СНБО, Аваков ответил, что не видел таких документов и не хотел бы, чтобы они появились: "Если есть претензии к "политику Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке. С защитой, адвокатурой, прозрачным судебным процессом, а Порошенко не враг Украины. Порошенко – наша внутренняя политика. Мы имеем к нему претензии, мы его не избрали (повторно — Ред.) президентом. Мы его поддерживаем, а его значительная часть населения все еще поддерживает, он получил представительство в парламенте. Это нормальный соревновательный процесс"

"Он ставит перед собой цели, он выбирает пути решения, иногда это не соответствует некоторым принципиальным, и в том числе моральным аспектам. Я был с ним в спокойных, хороших отношениях. Я против того, чтобы его травили, я против того, чтобы над ним делали какие-то надуманные судебные издевательства, но я против того, что он единственный герой, единственная надежда патриотического движения. Это не так", — заявил Аваков и еще раз напомнил о том, что если Порошенко, как политик делает верные шаги, то его нужно в этом поддержать.

Арсен Аваков о Владимире Зеленском

По словам Авакова, с Зеленским он встречается "наверное, несколько раз в неделю" и на интервью он, собственно, приехал сразу после очередной встречи. Также он отметил, что очень важно иметь доверие со стороны президента, но при этом можно расходиться с ним во мнениях. И Зеленский "всегда выслушивает другую позицию".

"Очень важно иметь доверие со стороны президента, потому что ты с человеком каждый день работаешь. У него полномочия, которые ему дали люди. Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: "Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 75 или 73 – сколько там процентов? 73%? Вы имеете право на такую позицию". Он отвечает: "Да". Я говорю: "Поэтому я подчиняюсь. Но вы должны слышать и другую точку зрения", – рассказал Аваков.

"Он не всегда сразу принимает решения – и это правильно, потому что это тяжеловесные решения. Как в случае с санкциями. Но очень важно, что есть такой конструктивный механизм. Без этого трудно работать", – отметил министр.

"Мы часто ведем дискуссии на почти полный перечень вопросов. И это есть залог того, что будет ситуация как-то взвешенно развиваться. Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает. Он говорит: "Ну, тут ваша позиция понятна". Ну, возможно, так и надо: чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперед поступательно…

Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, – мне это подходит. Потому что, если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, – это допустимая процедура плюрализма", – заявил Аваков.