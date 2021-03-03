Аваков у Гордона: про прем'єрство, удар-відповідь РФ і про те, чому Зеленський сміливіше Порошенка

Голова МВС розповів про те, як закрили телеканали, чому не буде рішень РНБО на адресу Петра Порошенка та попередив, що тепер від Росії потрібно чекати провокацій. Зокрема і на фронті.

30-хвилинне інтерв'ю Арсен Аваков дав 1 березня Наталії Мосейчук у рамках її програми "VIP із Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1", а через день після цієї "розминки" провів двогодинну бесіду з Дмитром Гордоном.

Знову говорили про справу Шеремета, згадували Петра Порошенка й обговорювали ставлення Арсена Авакова до Володимира Зеленського. Згадали президента РФ Володимира Путіна й санкції проти його кума, Віктора Медведчука.

[ + – ] Інтерв'ю Арсена Авакова — відео

Обговорили закон про легалізацію зброї. Арсен Аваков сказав, що він проти. Принаймні поки що.

"Усі хочуть мати короткоствольну зброю, але всі потім обурюються, що при вході в магазин хтось когось застрелив у голову внаслідок конфлікту. А уявіть, що ми опинимося в нашому перехідному світі, коли будь-який громадянин, незалежно від ситуації своєї психіки, матиме можливість володіти короткоствольною зброєю", — заявив міністр.

З приводу легалізації марихуани Аваков заявив, що він не проти, того, щоб канабіноїди видавалися за рецептом. Але він проти того, щоб "марихуана вирощувалася в горщиках і викурювалася, коли заманеться", тому що, на думку міністра, "марихуана — це шлях до більш важких наркотиків".

Говорячи про політику і про недругів у ній, Арсен Аваков заявив, що пробачив нині покійного Геннадія Кернеса. І нагадав, що в один час вони навіть разом протистояли Євгену Кушнарьову, коли він хотів закрити їх телеканали в Харкові. І були знайомі дуже давно, буквально з того моменту, як Кернес "вийшов із в'язниці".

Знову постало питання про те, чи не хоче міністр МВС пересісти в крісло прем'єр-міністра. На що Аваков традиційно ухилився від відповіді, у стилі "скоріше ні, ніж так", продемонструвавши, що роки в політиці не пройшли даремно і він може дати розгорнуту відповідь на будь-яке питання, анітрохи не прояснивши ситуацію.

Незважаючи на те, що це питання йому за два дні поставили двічі, Аваков продовжує дотримуватися позиції, що прем'єрський пост його не цікавить. І на пряме запитання, чи є у нього прем'єрські амбіції, відповів: "А навіщо?" Невже заради статті у Вікіпедії, в якій напишуть, що він обіймав ще й таку посаду?"

На ремарку про те, що він — найбільш гідна людина в Кабміні, яка може претендувати на цю посаду, Аваков заявив, що в Кабміні є "дуже багато пристойних людей і та система, яку побудував Зеленський, даватиме все більше й більше результату".

"Це його рішення, як керувати країною, зокрема й такими досвідченими карасями, як я, і такими гострими молодими хлопцями. Це питання балансу його, як капітана команди, тому що він отримав вотум довіри від країни", — заявив Аваков.

Розмірковуючи, чи не зʼявилося бажання все покинути і поїхати в Італію писати мемуари, Арсен Аваков резюмував, що йти ще рано.

"Поки відчуваю мотивацію, зі мною все гаразд. Щойно мотивація піде, я скажу: "Дякую, панове", і я піду у відставку", — заявив Аваков. Але натомість представив свою книгу "План щодо Харкова й Харківської області", в якій розповів про спробу організувати ХНР на території України.

Деяким питанням в інтерв'ю міністр традиційно приділив більше часу, ніж іншим. Їх, як китів досі три: Медведчук і Путін, Порошенко, Зеленський.

Аваков про санкції проти Медведчука й Козака

Обговорюючи санкції проти телеканалів Віктора Медведчука й Тараса Козака, міністр МВС зазначив, що ввести їх можна було й раніше, проте "загальмував процес" Петро Порошенко.

"Мені, чесно кажучи, було прикро чути кілька днів тому, коли попередній президент України сказав, що схвалює нинішній склад СБУ і шкодує, що минулі працівники СБУ не могли йому подати таких матеріалів. Це неправда. Я особисто знаю, що СБУ та Василь Грицак (глава СБУ в той час, — ред.) йому такі матеріали показували і давали. Й у нього було більш ніж достатньо підстав. Чому він цього не зробив тоді? Чому не ухвалив таке рішення? Напевно, у нього були свої резони", — сказав Аваков.

Він зазначив, що, можливо, колись Дмитро Гордон візьме інтерв'ю у Порошенка і запитає про це.

Про Зеленського та закриття ТВ-каналів: "Кішку треба називати кішкою"

"Але кішку треба називати кішкою: Зеленський зробив те, на що не наважився Петро Олексійович. Зеленський зробив те, що більшість справжніх патріотів України чекали від цієї влади, від влади України. Зеленський ухвалив рішення, яке серйозно нас захищає. Я вважаю, що це дуже добре. Коли президент сказав мені, що він готовий до такого рішення і вважає, що воно обґрунтоване й мотивоване, я перепитав навіть: "Ви точно маєте на увазі це саме?" — "Так, точно", — розповів міністр.

На питання, чи будуть знову відкриті телеканали, Аваков відповів, що "чи може вся та пропаганда перейти на інший канал і належати не Козаку, а Петрову, або колективу журналістів? Скоріш за все, може".

- І тоді ви знову закриєте цей телеканал?

- Але тоді держава повинна проявляти "інституційну спроможність". Тоді ми повинні говорити, або в нас є інституція Нацради, і ці товариші дотримуються стандартів журналістики, якихось базових, чи ні.

- Значить відкривати нові телеканали, або реанімувати старі немає сенсу?

- Так, це буде звичайно процедура, але я думаю, що нинішній склад влади має волю не допускати такої ситуації.

Про можливі провокації: "Росія відповідатиме"

Також міністр сказав, що не сумнівається в тому, що Росія відповідатиме на санкції, введені в Україні проти кума президента РФ, народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука та його оточення.

"Росія відповідатиме. Відповідатиме провокаціями, дестабілізацією всередині, організаціями бунту, проплачуватиме... Тепер їм проплачувати буде важче всередині країни. Тому що по п'ятій колоні, як ви сказали, завдано величезного удару. Зійде сніг — почнуться провокації на фронті, на жаль", — заявив Аваков і додав, що українцям треба бути до цього готовими.

"Ситуації, що стінка стоїть, ми закрилися і не будемо нічого робити, а чекатимемо, поки режим Путіна впаде, — такого не буде. Нам потрібно буде за себе постояти. У тотальний наступ росіян я не вірю, тому що втрати будуть нищівні у них. У нас теж, на жаль. Це буде катастрофа і для нас, але це буде катастрофа і для них", — вважає міністр.

Утім, Аваков впевнений в тому, що РФ не проявить агресію відкрито, тому що світовий баланс сил "дуже добре складається в нашу користь". Але при цьому запевнив, що в МВС готові до сценарію хаосу, який запанує в Росії, коли "раптом вони обвалилися, розвалилися". Але не знає, чи готові всі інші в Україні.

"Перевага позитивна тому, що я тут сім років, — ми до цього готові повністю. Уся система готова. Ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу, як, коли може бути зроблено... У нас є плани: закриті, відкриті, секретні, таємні накази — все у нас є. Ми це чітко розуміємо. А далі — кожен на своєму місці. Чи добре розуміють це депутати в Раді? Чи розуміють це журналісти на телеканалах?" — зазначив міністр.

"Усе, що потрібно для мене, як для державника, це консолідація українців навколо того, щоб ми зараз стали сильними перед загрозою Росії, тому що перед нами дві загрози: російська, й, як наслідок, економічна. Ці дві проблеми, вони нас тиснуть", — заявив міністр.

Арсен Аваков про Петра Порошенка

Говорячи про п'ятого президента України, Арсен Аваков зазначив, що "Петро Олексійович умів збиратися і концентруватися для великих справ. Й іноді в нього виходили такі комбінації, що неможливо було навіть уявити, але іноді він не був здатний на елементарні речі, які є наслідком позицій і почуттів".

На питання, чи будуть проти Порошенка рішення РНБО, Аваков відповів, що не бачив таких документів і не хотів би, щоб вони з'явилися: "Якщо є претензії до "політика Порошенка, пред'явіть їх у цьому випадку в судовому порядку. Із захистом, адвокатурою, прозорим судовим процесом, а Порошенко не ворог України. Порошенко — наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії, ми його не обрали (повторно — Ред.) Президентом. Ми його підтримуємо, а його значна частина населення все ще підтримує, він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес."

"Він ставить перед собою цілі, він обирає шляхи вирішення, іноді це не відповідає деяким принциповим, і зокрема моральним аспектам. Я був із ним у спокійних, добрих стосунках. Я проти того, щоб його труїли, я проти того, щоб над ним робили якісь надумані судові знущання, але я проти того, що він єдиний герой, єдина надія патріотичного руху. Це не так", — заявив Аваков і ще раз нагадав про те, що якщо Порошенко, як політик робить правильні кроки, то його потрібно в цьому підтримати.

Арсен Аваков про Володимира Зеленського

За словами Авакова, із Зеленським він зустрічається "напевно, кілька разів на тиждень" і на інтерв'ю він, власне, приїхав одразу після чергової зустрічі. Також він зазначив, що дуже важливо мати довіру з боку президента, але при цьому можна розходитися з ним у думках. І Зеленський "завжди вислуховує іншу позицію".

"Дуже важливо мати довіру з боку президента, тому що ти з людиною щодня працюєш. У нього повноваження, які йому дали люди. Я можу в деяких випадках злитися або не погоджуватися, а потім я навіть Володимиру Олександровичу кажу:" Послухайте, кінець кінцем, за вас проголосувало 75 або 73 — скільки там відсотків? 73%? Ви маєте право на таку позицію". Він відповідає: "Так". Я кажу: "Тому я підкоряюся. Але ви повинні чути й іншу точку зору", — розповів Аваков.

"Він не завжди відразу ухвалює рішення — і це правильно, тому що це великовагові рішення. Як у випадку із санкціями. Але дуже важливо, що є такий конструктивний механізм. Без цього важко працювати", — зазначив міністр.

"Ми часто ведемо дискусії на майже повний перелік питань. І це є запорукою того, що ситуація якось виважено розвиватиметься. Я не можу сказати, що я готовий підтримати всі рішення, які він ухвалює. Він каже:" Ну, тут ваша позиція зрозуміла". Ну, можливо, так і треба: щоб був баланс думок, щоб ми могли тут рухатися якось вперед поступово...

Але у всіх головних рішеннях, які ухвалює Зеленський, — мені це підходить. Тому що, якби він ухвалював рішення, які несумісні з моїм внутрішнім світом, я б сказав: "Вибачте, я пішов у відставку". А ті деталі, про які ми сперечаємося або які піддаються дискусії, а потім він ухвалює рішення, — це допустима процедура плюралізму", — заявив Аваков.