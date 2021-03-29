Rafale замість МіГів. Макрон нібито планує продати Україні французькі винищувачі

"Президент Франції вірить в шанси на перемогу Rafale в колишньому бастіоні радянської промисловості", — пише французьке видання.

Франція може запропонувати свої винищувачі для Військово-повітряних сил України. Про це повідомляє французьке видання Intelligence Online, яке спеціалізується на новинах ВПК.

За даними джерел видання, під час швидкого візиту президента Франції Еммануеля Макрона, Україні буде запропонований варіант покупки французьких Rafale компанії Dassult Aviation.

"Президент Франції вірить в шанси на перемогу Rafale в колишньому бастіоні радянської промисловості", — пишуть у виданні.

Французи вважають, що свою роль у ймовірних переговорах може зіграти Арсен Аваков, який у 2018 році вже уклав контракт на поставку французьких вертольотів для потреб МВС і ДСНС України.

Про необхідність заміни льотного парку ВПС України почали активніше говорити з ухваленням стратегії розвитку до 2035 року. Відповідно до неї, планується заміна літаків Міг-29 і Су-27, які вичерпують свої ресурси, різних модифікацій в два етапи. На першому планують закупити винищувачі покоління 4++, після чого можливий перехід на винищувачі 5 покоління.

"Ми прогнозуємо, що протягом наступних 10 років доведеться вивести з бойового складу основні бойові зразки техніки", — заявляв Командувач ВПС Сергій Дроздов.

[ + – ] МіГ-29 ВПС України Фото: Вiкiпедiя

На озброєнні ВПС України знаходиться приблизно 37 бортів МіГ-29 різних модифікацій. Ось порівняльна характеристика двох бортів. Французький винищувач за деякими показниками кращий, ніж МіГ-29. Але варто враховувати, що на озброєнні ЗСУ перебувають різні модифікації літаків, тому вони можуть відрізнятися від наведених на фото.

Французький літак можна озброїти:

"повітря-повітря": MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, "Мажик" II;

"повітря-земля": ASMP з ядерною бойовою частиною, "Апач", AM-39, Storm Shadow, AASM.

А МіГ-29 здатний нести на озброєнні авіабомби калібру 250 і 500 кг, запальні баки і малогабаритні осколкові авіабомби та міни. Всього передбачені 44 варіанти підвіски озброєння.

Різниця між літаками полягає ще й в тому, що французький Rafale — це багатоцільовий літак, а радянський МіГ-29 — винищувач, який здатний виконувати менший спектр завдань.

Фото: коллаж Фокус

[ + – ] Dassult Rafale Фото: Вiкiпедiя

Dassult Rafale — французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Перебуває на озброєнні Франції з 1997 року.

Нагадаємо, ВПС України хоче отримати американські винищувачі F-35. Раніше командувач ВПС України заявляв, що через 10 років взагалі не залишиться на чому літати. З часів незалежності військові ще жодного разу не отримували нових літаків.