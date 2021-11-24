Истребитель F-35 вооружат умной авиабомбой StormBreaker (видео)

Особенностью бомбы является ее небольшие размеры, и способность автономно находить и уничтожать цель при любых погодных условиях.

Один из лидеров США в оборонной сфере, компания Raytheon интегрирует "умную" бомбу GBU-53/B StormBreaker в истребители 5 поколения F-35. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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Сообщается, что боеголовки оснащаются реактивными форсунками и взрывным зарядом с элементами фрагментации. Помимо этого бомбу можно оснащать интеллектуальным взрывателем замедленного действия, мощности которого хватит для уничтожения танка. Вес ракеты при этом составляет 90 кг.

Недавно в компании провели тестовый сброс боеприпаса с F-35 для проверки линии связи между оружием и самолетом. Отличительной особенностью StormBreaker является то, что она способна поражать цель в наихудшую погоду, в условиях задымленности или в темноте. Для этого бомба имеет инфракрасный радар и радар миллиметрового диапазона, а также полуактивный лазер наведения.

"Каждый самолет имеет уникальное программное обеспечение, поэтому нам необходимо обеспечить надлежащую интеграцию с этим программным обеспечением", — заявила Элисон Хоулетт, программный директор по интеллектуальному оружию в Raytheont Missiles & Defense.

Ракета способна автономно обнаруживать, классифицировать и уничтожать наземные цели. Всепогодность снаряда позволяет расширить возможности истребителей F-35.

Напомним, в США испытали двухтонную авиабомбу для уничтожения бункеров GBU-72. Также в Штатах проводят испытания противокорабельных авиабомб, которые можно будет сбрасывать с истребителей.