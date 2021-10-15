В США испытали двухтонную авиабомбу для уничтожения бункеров (фото)

В американских ВВС находится 125 бомб GBU-72. Они призваны заменить собой GBU-28, которую создали еще в 1991 году для бомбардировок иракских бункеров.

Военно-воздушные силы США провели испытания новой бомбы GBU-72 массой в 2,3 тонны. Об этом сообщает пресс-служба ВВС.

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Разработка авиабомбы ведется как минимум с 2017 года, армия США начала закупать бомбу в 2020 году. На данный момент закуплено 125 единиц. GBU-72 должна собой заменить устаревшую бомбу GBU-28. Разработанное вооружение должно решить проблему с целями, которые находятся под землей.

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Сообщается, что бомбу могут переносить как истребители, так и бомбардировщики, но испытания проводились с истребителя F-15E Strike Eagle. Испытания проводились на полигоне военно-воздушной базы Эглин. Цель испытаний была в том, чтобы доказать безопасность использования ракеты. Серия испытаний признана успешной.

[ + – ] Истребитель F-15 сбрасывает бомбу GBU-72. Фото: U.S. Air Force

Теперь военные планируют перейти к дополнительным испытательным полетам для интеграции с комплектом JDAM, а также к опытно-конструкторским испытаниям в 2022 году.

Добавим, что бомба GBU-28 была разработана в 1991 году для армии из-за военной миссии в Ираке. Первое время корпус высокоточной авиабомбы делали из списанных 203-мм стволов от артиллерии М110. Сбрасывали авиабомбы стелс-бомбардировщики В-2.

[ + – ] Сброс бомбы GBU-28 со стелс-бомбардировщика В-2

Напомним, в США испытывают противокорабельную авиабомбу, которая должна составить конкуренцию торпедам с подводных лодок.

Отметим, что в Китае обновили истребитель-бомбардировщик JH-7, который получил еще больший арсенал ракет и бомб.