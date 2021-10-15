У США випробували двотонну авіабомбу для знищення бункерів (фото)

В американських ВПС знаходиться 125 бомб GBU-72. Вони покликані замінити собою GBU-28, яку створили ще в 1991 році для бомбардувань іракських бункерів.

Військово-повітряні сили США провели випробування нової бомби GBU-72 масою у 2,3 тонни. Про це повідомляє пресслужба ВПС.

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Розробка авіабомби ведеться як мінімум з 2017 року, армія США почала закуповувати бомбу у 2020 році. На цей час закуплено 125 одиниць. GBU-72 має собою замінити застарілу бомбу GBU-28. Розроблене озброєння повинно розв'язувати проблему з цілями, які знаходяться під землею.

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Повідомляється, що бомбу можуть переносити як винищувачі, так і бомбардувальники, але випробування проводилися з винищувача F-15E Strike Eagle. Випробування проводилися на полігоні військово-повітряної бази Ейлін. Мета випробувань була в тому, щоб довести безпечність використання ракети. Серія випробувань визнана успішною.

[ + – ] Винищувач F-15 скидає бомбу GBU-72. Фото: U.S. Air Force

Тепер військові планують перейти до додаткових випробувальних польотів для інтеграції з комплектом JDAM, а також до дослідно-конструкторських випробувань у 2022 році.

Додамо, що бомба GBU-28 була розроблена в 1991 році для армії через військової місії в Іраку. Перший час корпус високоточної авіабомби робили зі списаних 203-мм стволів від артилерії М110. Скидали авіабомби стелс-бомбардувальники В-2.

[ + – ] Скидання бомби GBU-28 зі стелс-бомбардувальника В-2

Нагадаємо, в США тестують протикорабельну авіабомбу, яка повинна скласти конкуренцію торпедам з підводних човнів.

Відзначимо, що в Китаї поновили винищувач-бомбардувальник JH-7, який отримав ще більший арсенал ракет і бомб.