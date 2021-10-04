Більше озброєння. У Китаї поновили винищувач-бомбардувальник JH-7 (фото)

Модифікація літака тепер дозволить йому вести атаку по наземних і морських цілях за рахунок нових бомб і ракет.

На авіашоу в Чжухаї показали модернізацію винищувача-бомбардувальника JH-7 до рівня KH-7A2, який отримав більш широкий арсенал озброєння. Про це повідомляє мілітарі відділ Global Times.

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Нова модифікація для ВПС Народно-визвольної армії виглядає практично ідентично JH-7, але має низку розширених можливостей. Згідно з інформацією видання, літак отримав розширені можливості:

в атаці по наземних цілях;

в ураженні надводних цілей за рахунок нових ракет;

нові бомби з лазерним наведенням.

В описі літака вказується, що основні завдання JH-7A2 — це морські та наземні атаки по цілях.

Вказується, що незважаючи на вік JH-7, він, судячи з модифікації, ще довгий час перебуватиме в строю китайських Військово-повітряних сил. Паралельно з JH-7 в армію вводять більш новий багатоцільовий винищувач J-16.

[ + – ] J-16 Фото: newsweek

Нагадаємо, в Китаї поновили винищувач 5 покоління J-20A, в якому замінили російські двигуни на більш потужні китайські. Також на авіасалоні була показана ціла низка нової вогнепальної зброї: кулемет, штурмові та снайперські гвинтівки.