Кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки: у Китаї показали нову вогнепальну зброю (фото)
Новинки вже перебувають на озброєнні армії КНР, але вперше були показані для масової публіки. Деякі характеристики досі залишаються невідомими.
На авіавиставці в Чжухаї показали новинки вогнепальної зброї. Про це повідомляє Global Times.
Були представлені розробки компанії China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO). Представлені зразки стрілецької зброї вже перебувають на озброєнні в китайській армії. Усі гості виставки мали можливість доторкнутися та потримати в руках нову зброю.
Показали карабіни QBZ191 і QBZ192, високоточну гвинтівку QBU191 і два нові кулемети QJB201 5,8 мм і QJY201 калібром 7,62.
Повідомляється, що штурмова гвинтівка QBZ191 повинна замінити QBZ95, яку використовують в армії та поліції. Частина озброєння вже постачається силовикам, і, зі слів розробника зброї, вони отримали позитивний відгук від військових. Їм сподобалася точність нових гвинтівок.
QBZ191 отримав поліпшену ергономіку, зручність використання як для шульг, так і для правшів, а також більшу надійність у різних середовищах. Гвинтівка позиціонується як штурмова гвинтівка наступного покоління. Її характеристики:
- Ефективна дальність стрільби від 300 метрів у версії карабіна та до 800 у вигляді гвинтівки DMR.
- Скорострільність — 750 пострілів за хвилину
Кулемет QJB201 — це легкий кулемет вагою 6-7 кг. Інформація про інші технічні характеристики не вказується, як і кулемета QJY201.
Снайперська гвинтівка QBZ191 може оснащуватися системою управління вогнем, яка об'єднує в собі лазерний далекомір, електронний метеометр, балістичний аналіз, а також приціл із 6- або 9-кратним збільшенням. Система важить 1 кг.
Нагадаємо, в Китаї поновили винищувач 5 покоління J-20A, який тепер оснащується китайськими двигунами, а не російськими.