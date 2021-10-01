Кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки: у Китаї показали нову вогнепальну зброю (фото)

Новинки вже перебувають на озброєнні армії КНР, але вперше були показані для масової публіки. Деякі характеристики досі залишаються невідомими.

На авіавиставці в Чжухаї показали новинки вогнепальної зброї. Про це повідомляє Global Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Були представлені розробки компанії China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO). Представлені зразки стрілецької зброї вже перебувають на озброєнні в китайській армії. Усі гості виставки мали можливість доторкнутися та потримати в руках нову зброю.

Показали карабіни QBZ191 і QBZ192, високоточну гвинтівку QBU191 і два нові кулемети QJB201 5,8 мм і QJY201 калібром 7,62.

Повідомляється, що штурмова гвинтівка QBZ191 повинна замінити QBZ95, яку використовують в армії та поліції. Частина озброєння вже постачається силовикам, і, зі слів розробника зброї, вони отримали позитивний відгук від військових. Їм сподобалася точність нових гвинтівок.

[ + – ] Зліва снайперська гвинтівка QBZ191 і кулемети QJB201 Фото: China-Pelosi

QBZ191 отримав поліпшену ергономіку, зручність використання як для шульг, так і для правшів, а також більшу надійність у різних середовищах. Гвинтівка позиціонується як штурмова гвинтівка наступного покоління. Її характеристики:

Ефективна дальність стрільби від 300 метрів у версії карабіна та до 800 у вигляді гвинтівки DMR.

Скорострільність — 750 пострілів за хвилину

Кулемет QJB201 — це легкий кулемет вагою 6-7 кг. Інформація про інші технічні характеристики не вказується, як і кулемета QJY201.

Снайперська гвинтівка QBZ191 може оснащуватися системою управління вогнем, яка об'єднує в собі лазерний далекомір, електронний метеометр, балістичний аналіз, а також приціл із 6- або 9-кратним збільшенням. Система важить 1 кг.

[ + – ] Система управління вогнем важить близько 1 кг

Нагадаємо, в Китаї поновили винищувач 5 покоління J-20A, який тепер оснащується китайськими двигунами, а не російськими.