Пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки: в Китае показали новое огнестрельное оружие (фото)

Новинки уже состоят на вооружении армии КНР, но впервые были показаны для массовой публики. Некоторые характеристики до сих пор остаются неизвестными.

На авиавыставке в Чжухае показали новинки огнестрельного оружия. Об этом сообщает Global Times.

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Были представлены разработки компании China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO). Представленные образцы стрелкового оружия уже находятся на вооружении у китайской армии. Все гости выставки имели возможность потрогать и подержать в руках новое оружие.

Показали карабины QBZ191 и QBZ192, высокоточную винтовку QBU191 и два новых пулемета QJB201 5,8 мм и QJY201 калибром 7,62.

Сообщается, что штурмовая винтовка QBZ191 должна заменить QBZ95, которую используют в армии и полиции. Часть вооружения уже поставляется силовикам, и со слов разработчика оружия, они получили позитивный отклик от военных. Им понравилась точность новых винтовок.

[ + – ] Слева снайперская винтовка QBZ191 и пулеметы QJB201 Фото: Global Times

QBZ191 получил улучшенную эргономику, удобство использования как для левшей, так и для правшей, а также большую надежность в различных средах. Винтовка позиционируется как штурмовая винтовка следующего поколения. Ее характеристики:

Эффективная дальность стрельбы от 300 метров в версии карабина и до 800 в виде винтовки DMR.

Скорострельность — 750 выстрелов в минуту

Пулемет QJB201 — это легкий пулемет весом в 6-7 кг. Информация о других технических характеристиках не указывается, как и пулемета QJY201.

Снайперская винтовка QBZ191 может оснащаться системой управления огнем, которая объединяет в себе лазерный дальномер, электронный метеометр, баллистический анализ, а также прицел с 6 или 9 кратным увеличением. Система весит 1 кг.

[ + – ] Система управления огнем весит около 1 кг

Напомним, в Китае обновили истребитель 5 поколения J-20A, который теперь оснащается китайскими двигателями, а не российскими.