Пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки: в Китае показали новое огнестрельное оружие (фото)
Новинки уже состоят на вооружении армии КНР, но впервые были показаны для массовой публики. Некоторые характеристики до сих пор остаются неизвестными.
На авиавыставке в Чжухае показали новинки огнестрельного оружия. Об этом сообщает Global Times.
Были представлены разработки компании China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO). Представленные образцы стрелкового оружия уже находятся на вооружении у китайской армии. Все гости выставки имели возможность потрогать и подержать в руках новое оружие.
Показали карабины QBZ191 и QBZ192, высокоточную винтовку QBU191 и два новых пулемета QJB201 5,8 мм и QJY201 калибром 7,62.
Сообщается, что штурмовая винтовка QBZ191 должна заменить QBZ95, которую используют в армии и полиции. Часть вооружения уже поставляется силовикам, и со слов разработчика оружия, они получили позитивный отклик от военных. Им понравилась точность новых винтовок.
QBZ191 получил улучшенную эргономику, удобство использования как для левшей, так и для правшей, а также большую надежность в различных средах. Винтовка позиционируется как штурмовая винтовка следующего поколения. Ее характеристики:
- Эффективная дальность стрельбы от 300 метров в версии карабина и до 800 в виде винтовки DMR.
- Скорострельность — 750 выстрелов в минуту
Пулемет QJB201 — это легкий пулемет весом в 6-7 кг. Информация о других технических характеристиках не указывается, как и пулемета QJY201.
Снайперская винтовка QBZ191 может оснащаться системой управления огнем, которая объединяет в себе лазерный дальномер, электронный метеометр, баллистический анализ, а также прицел с 6 или 9 кратным увеличением. Система весит 1 кг.
Напомним, в Китае обновили истребитель 5 поколения J-20A, который теперь оснащается китайскими двигателями, а не российскими.