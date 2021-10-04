Больше вооружения. В Китае обновили истребитель-бомбардировщик JH-7 (фото)

Модификация самолета теперь позволит ему вести атаку по наземным и морским целям за счет новых бомб и ракет.

На авиашоу в Чжухае показали модернизацию истребителя-бомбардировщика JH-7 до уровня KH-7A2, который получил более широкий арсенал вооружения. Об этом сообщает милитари отдел Global Times.

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Новая модификация для ВВС Народно-освободительной армии выглядит практически идентично JH-7, но имеет ряд расширенных возможностей. Согласно информации издания, самолет получил расширенные возможности:

в атаке по наземным целям

в поражении надводных целям за счет новых ракет

новые бомбы с лазерным наведением

В описании самолета указывается, что основные задачи JH-7A2 — это морские и наземные атаки по целям.

Указывается, что несмотря на возраст JH-7, он, судя по модификации, еще долгое время будет находиться в строю китайских Военно-воздушных сил. Параллельно с JH-7 в армию вводят более новый многоцелевой истребитель J-16.

[ + – ] J-16 Фото: newsweek

Напомним, в Китае обновили истребитель 5 поколения J-20A, в котором заменили российские двигатели на более мощные китайские. Также на авиасалоне был показан целый ряд нового огнестрельного оружия: пулемет, штурмовые и снайперские винтовки.