Не хуже торпед: армия США испытывает противокорабельную авиабомбу (фото)

Преимущество 900-килограммовой бомбы перед торпедами в том, что после ее сброса самолет не выдаст своего местоположения, в отличие от подводной лодки.

В США модифицировали авиабомбу GBU-31 JDAM для нанесения ударов по движимым и статичным морским целям и провели ее испытания. Об этом сообщается в пресс-службе ВВС США.

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Воздушные силы США планируют получить дешевый метод уничтожения кораблей, который будет не менее эффективным, чем торпеды. Разработки такого вооружения ведутся с бомбами JDAM. Это комплекс бомб с вольной траекторией падения. Бомба включает в себя крылья и хвостовое оперение с навигационным оборудованием.

[ + – ] Авиабомба весит 907 кг Фото: U.S. Air Force

Боеприпас GBU-31 JDAM будет лучше аналогичного GBU-24 с лазерным наведением. Однако то, как ее улучшили военные не сообщается.

"Для любого крупного движущегося корабля основным оружием Воздушных сил является GBU-24 с лазерным наведением. Это оружие не только не идеальное, но и снижает нашу живучесть в зависимости от того, как ее использовать. Этот боеприпас (GBU-31 — Фокус) Может все это изменить", — утверждает майор ВВС США Эндрю Свонсон.

Масса снаряда составляет 907 килограмм. При этом известно, что его уже испытали на трех истребителях F-15E. Бомбу будут сбрасывать на движимые и недвижимые морские цели. Ее преимущество еще и в том, что ее можно сбросить без выдачи местоположения, в отличие от субмарин.

Напомним, в Украине завершают испытания МиГ-29 с управляемыми авиабомбами.

Также турецкий БПЛА Akinci получил 900-килограммовые авиабомбы HKH-84.