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Воєнний фокус

Провал російських "Су" в Індонезії: країна зробила вибір на користь F-15EX Eagle II (фото)

винищувач F-15EX Eagle II
Фото: Відкриті джерела | Американський винищувач F-15EX Eagle II

Глава Міноборони Прабово Субіанто заявив про придбання 24 літаків Boeing F-15EX Eagle II. Вони доповнять авіапарк раніше поставлених на озброєння ВПС французьких літаків Mirage 2000-5 і Rafale F4.

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Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто заявив про намір поставити на озброєння повітряних сил ще 24 одиниць літака Boeing F-15EX Eagle II. При цьому вибір припав не на російські літаки Су-27 і Су-30, які також є в розпорядженні у Джакарти, а саме на користь американських машин. Про те, як зміцнюються ВПС Індонезії (TNIAU) останнім часом йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

Оглядачі пишуть, що поповнення арсеналу TNIAU новими бойовими літаками відкриває перспективи для їхнього перетворення на видатну військово-повітряну силу на азійському просторі.

"Одночасно тріумфи французьких і американських авіабудівників підкреслюють невдачу російського виробника — компанії "Сухой". До цього моменту "Сухой" був офіційним постачальником цієї галузі військової авіації", — йдеться в публікації.

Про стратегічні військові амбіції Індонезії свідчать і її нещодавні придбання у французів двох новітніх літаків Rafale F4 та літаків Mirage 2000-5, що були у вжитку. Це недвозначно свідчить про намір Індонезії зміцнити свій оборонний потенціал. Крім того, придбання F-15EX виглядає ще більш вигідним на тлі затримок з поставками американських винищувачів Тайваню.

"Необхідно визнати, що трійка F-15EX Eagle II, Mirage 2000-5 і Rafale F4 неминуче відіграватиме ключову роль у забезпеченні безпеки Індонезії. Їхня присутність стане грізним щитом проти потенційних загроз і провокацій з боку китайської авіації", — підкреслили оглядачі.

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Французький багатоцільовий винищувач Rafale F4
Французький багатоцільовий винищувач Mirage 2000 Fullscreen
Французький багатоцільовий винищувач Mirage 2000

Водночас відносини між Росією та Індонезією далекі від теплих, особливо після відмови Москві в купівлі літаків Су-35 Це рішення було зустрінуте з відчутним розчаруванням у Кремлі, який плекав надії на те, що російські машини стануть частиною повітряного флоту Індонезії.

"Цей вибір, що здається непомірним за своїми наслідками, підкреслює стратегічний поворот Індонезії в бік американської авіаційної промисловості", — підсумували автори матеріалу.

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Російський багатоцільовий винищувач Су-35

Коротко про F-15EX Eagle II

Новітні американські винищувачі F-15EX — це версія винищувача F-15 Eagle, яку було представлено 2018 року. Машина є грізною силою в умовах сучасної війни, оскільки оснащена ракетами класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", а також має значне бомбове навантаження.

В арсеналі літака є до 22 ракет класу "повітря-повітря", включно з такими моделями, як AIM-120 AMRAAM і AIM-9X Sidewinder.

На додаток до можливостей "повітря-повітря" F-15EX Eagle II здатний нести боєприпаси класу "повітря-земля" вагою до 12 тонн. До їх числа входять спільні боєприпаси прямої дії JDAM і бомби малого діаметра SDB, що ще більше розширює його бойові можливості. Він також озброєний 20-мм гарматою, що дає змогу використовувати його в ближньому бою, підвищуючи тим самим його універсальність на полі бою.

Винищувач може похвалитися безліччю технічних удосконалень — цифровою кабіною, новітньою авіонікою, системами навігації, РЕБ і управління польотом. У вдосконаленій конфігурації F-15EX використовується нова система управління польотом fly-by-wire. Ця інноваційна система значно підвищує маневреність літака і одночасно знижує навантаження на пілота. Усі ці компоненти підвищують його оперативну гнучкість у різних бойових сценаріях.

Раніше повідомлялося, що за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україна в майбутньому скорочуватиме парк військових літаків, оскільки українські сили роблять ставку на якісну, сучасну і високоточну зброю.