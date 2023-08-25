Україна зменшуватиме парк бойової авіації, покладаючись на високотехнологічну зброю, — Ігнат

Речник ВПС зазначив, що українські сили роблять ставку на якісну, сучасну та високоточну зброю. Тому з чотирьох типів тактичної авіації в майбутньому залишиться не більше двох.

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Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат відповів на запитання, чи набиратиме Україна нових льотчиків після того, як парк літаків збільшиться за рахунок наданих F-16. За його словами, з часом ВПС мають намір навпаки зменшити свій парк бойової авіації, покладаючись на сучасне і високотехнологічне озброєння. Про це полковник розповів 25 серпня в ефірі телемарафону.

"Порівняно з тією технікою, яка у нас була на озброєнні, я б сказав навпаки, що парк у нас, мабуть таки, буде зменшуватися. Тому що ми робимо ставку, так би мовити, на високотехнологічну і високоточну зброю, якісну і сучасну. Тобто на літаки західного зразка, такі як F-16 або інші типи, які будуть багатоцільовими", — відповів Ігнат.

Полковник додав, що наразі на озброєнні українських ВПС перебувають чотири основні типи тактичної авіації, які в майбутньому планують замінити на один-два типи, і вони виконуватимуть різні функції ударної авіації.

"Тому з пілотами з рештою не все так просто. Оголосити набір, пройти курси — цього недостатньо. Пілоти навчаються п'ять років у профільних вишах Повітряних сил. Деякі вже навчається в Британії, тому процес безперервний, і хто справді хоче ставати пілотом, то це вже потенційний кандидат на західний літак", — наголосив Ігнат, додавши при цьому, що в майбутньому Повітряні сили будуть потроху виводити стару радянську техніку.

Нагадаємо, США планують приєднатися до програми навчання українських льотчиків на сучасних винищувачах F-16. Журналісти The New York Times 24 серпня уточнили, що підготовка може розпочатися вже у вересні поточного року.