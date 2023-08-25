Украина будет уменьшать парк боевой авиации полагаясь на высокотехнологичное оружие, — Игнат

Спикер ВВС отметил, что украинские силы делают ставку на качественное, современное и высокоточное оружие. Поэтому из четырех типов тактической авиации в будущем останется не более двух.

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Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат ответил на вопрос, будет ли Украина набирать новых летчиков после того, как парк самолетов увеличится за счет предоставленных F-16. По его словам, со временем ВВС намерены наоборот уменьшить свой парк боевой авиации, полагаясь на современное и высокотехнологичное вооружение. Об этом полковник рассказал 25 августа в эфире телемарафона

"В сравнении с той техникой, которая у нас была на вооружении, я бы сказал наоборот, что парк у нас наверно будет уменьшаться. Потому что мы делаем ставку, так сказать, на высокотехнологичное и высокоточное оружие, качественно и современное. То есть на самолеты западного образца, такие как F-16 или другие типы, который будут многоцелевыми", — ответил Игнат.

Полковник добавил, что в настоящее время на вооружении украинских ВВС находятся четыре основных типа тактической авиации, которые в будущем планируется заменить на один-два типа, и они будут выполнять различные функции ударной авиации.

"Поэтому с пилотами в итоге не все так просто. Объявить набор, пройти курсы — этого недостаточно. Пилоты обучаются пять лет в профильных вузах Воздушных сил. Некоторый уже обучаются в Британии, поэтому процесс беспрерывный, и кто действительно хочет становиться пилотом, то это уже потенциальный кандидат на западный самолет", — подчеркнул Игнат, добавив при этом, что в будущем Воздушные силы будут понемногу выводить старую советскую технику.

Напомним, США планируют присоединиться к программе обучения украинских летчиков на современных истребителях F-16. Журналисты The New York Times 24 августа уточнили, что подготовка может начаться уже в сентябре текущего года.