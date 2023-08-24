Початок у вересні: США можуть долучитися до навчання пілотів ЗСУ на F-16, — NYT

За словами журналістів, у Вашингтоні змінили підхід до тренувань українських льотчиків і можуть зайнятися цим самостійно. Пентагон може зробити офіційну заяву вже в четвер.

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Сполучені Штати Америки планують почати навчати українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 уже у вересні. Про це йдеться в матеріалі The New York Times 24 серпня.

Журналісти зазначили, що спочатку в Пентагоні заявляли про те, що почнуть тренувати льотчиків ЗСУ лише в тому разі, якщо країни Європи видадуть максимум своїх можливостей.

Тепер же підхід змінився. Інструктори США зможуть зайнятися тренуваннями українських пілотів одразу після того, як командування ЗСУ визначить їх.

"Поки що незрозуміло, чи будуть Сполучені Штати навчати пілотів, які спочатку призначені для європейських навчальних програм, чи це буде додаткова група", — зазначають журналісти.

Спочатку очікувалося, що Білий дім оголосить офіційно про це в четвер, коли Україна святкує 32-й День Незалежності, однак на момент публікації матеріалу цього не сталося.

Анонімний американський чиновник також прокоментував чутки про це. Він зазначив, що пілотам спочатку потрібно буде пройти навчання англійської мови в Техасі, і лише після цього в Аризоні почнуть реалізовувати план багатомісячної підготовки льотчиків.

Навчання українських пілотів на F-16: подробиці

Уже кілька європейський країн погодилися навчати льотчиків ЗСУ на сучасних винищувачах F-16. Спочатку йшлося про Нідерланди й Данію. Потім до коаліції приєдналася Греція, а на День Незалежності стало відомо про рішення Португалії допомогти Україні.

"Португалія — учасниця нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", — заявив Володимир Зеленський після перемовин із колегою Марселу Ребелу де Соуза.

24 серпня зазначалося, що Норвегія вирішила подарувати Україні винищувачі F-16 і так стала третьою країною, яка зважилася на цей крок.

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це домовився глава держави та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час переговорів.

Того ж дня Данія представила свій план навчання та заявила про наміри передати ЗСУ 19 винищувачів упродовж кількох років. Пілоти вже прибули в країну.